La solution FusionPower6000 de Huawei remporte le prix du produit d'innovation au Data Centre World 2022

Les Data Centre World Awards, décernés chaque année, sont conçus pour reconnaître et récompenser les innovations et les réalisations dans le secteur mondial des centres de données. Le fait que Huawei ait remporté le prix de l'innovation cette année montre que l'industrie reconnaît FusionPower6000 pour sa haute densité et son efficacité, sa livraison simplifiée, ainsi que sa sécurité et sa fiabilité accrues.

Avec un modèle disparate du système d'alimentation électrique, la plupart des centres de données de moyenne et grande taille manquent d'optimisation du système et de surveillance et de gestion à liaison complète, souffrant d'une faible efficacité et d'une consommation d'énergie élevée. Pour résoudre ces problèmes, la solution FusionPower6000 fournit des solutions d'alimentation et de distribution intégrées de niveau MW pour les grands centres de données en intégrant les liaisons pleine puissance du transformateur moyenne tension au chargeur. La solution primée présente trois caractéristiques principales :

Simple : avec des composants modulaires remplaçables à chaud, tous préfabriqués en usine, le délai de commercialisation est réduit de 75 %, tandis que la maintenance est simplifiée.

Écologique : la convergence à liaison complète permet de réduire l'empreinte physique de plus de 40 %. L'efficacité de la liaison électrique atteint également 97,8 % en mode Super ECO, fournissant de l'énergie de manière respectueuse de l'environnement.

Intelligente et fiable : les opérations et la maintenance (O&M) sont facilitées grâce à un système visualisé, à la prédiction des pannes et à la maintenance proactive optimisées par l'intelligence artificielle (IA), à la prédiction de la durée de vie des composants de base, aux paramètres de commutation en ligne et à la reconnaissance du son et de l'image.

En tant que choix privilégié pour les systèmes d'alimentation et de distribution des grands centres de données, la solution FusionPower6000 de Huawei a été largement utilisée dans divers secteurs, notamment l'énergie, les transports, les TIC et les installations de colocation. Par rapport aux solutions traditionnelles, la solution de Huawei a permis au centre de données du CTICC Cloud, une filiale du China Transport Telecommunications & Information Centre (« CTTIC »), d'économiser plus de 40 % d'espace (environ 750 mètres carrés) dans le système d'alimentation et de distribution, de déployer 350 armoires supplémentaires et d'économiser plus de 16 000 mètres de câbles d'alimentation. De plus, le centre de données modulaire préfabriqué ne prend que deux semaines pour être installé sur place. La technologie d'IA permet une maintenance prédictive, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité du système d'alimentation.

À l'avenir, Huawei continuera d'investir dans l'innovation pour créer un système d'alimentation électrique plus dense, efficace, sûr et fiable pour le secteur des centres de données et de conduire l'industrie vers le développement durable.

