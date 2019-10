La solution NSA7146 de NEXCOM est également une solution vérifiée Intel pour les réseaux de diffusion de contenus (RDC) visuels.

TAIPEI, 14 octobre 2019 /PRNewswire/ -- NEXCOM est heureuse d'annoncer que son dispositif de centres de données NSA 7146 est désormais une solution vérifiée Intel® pour les réseau de diffusion de contenus visuels (RDC), en plus de sa récente vérification NFVI Intel®. Cette technologie évolutive permet d'économiser du temps et de l'argent grâce à un débit maximal et à une latence constante, combinée à une consommation énergétique inférieure.

En tant que solution Intel® pour les réseaux de diffusion de contenus visuels, NSA 7146 garantit la confiance des fournisseurs de services de communication en offrant des services de RDC de nouvelle génération hautement performants et rentables. NSA7146 s'appuie sur une conception matérielle optimisée, basée sur le processeur de 2e génération Intel® Xeon® Gold, qui intègre les infrastructures de cache de RDC open source les plus courantes, telles que NGINX et Apache Traffic Server (ATS). Elle intègre des librairies médias open source telles que FFmpeg, Media Service Studio, et Scalable Video Technology afin d'offrir des performances de transcodage média supérieures en matière de gestion HTTP/HTTPs IP, de transcodage vidéo, et de distribution vidéo.

Dans la mesure où les clients exigent des contenus en temps réel, NSA 7146 utilise également les technologies Intel®, telles que SSD Data Center Family, QAT, et Ethernet 700 Series Network Adapters, ainsi qu'un I/O équilibré à accès mémoire non uniforme (NUMA), pour veiller à ce que les serveurs de RDC offrent un débit élevé et une faible latence. Cette solution est optimisée pour le streaming en direct, le transcodage en direct, et les applications VOD, permettant aux clients d'exécuter sans effort une grande variété de tâches.

D'après Allan Chiu, vice-président de l'unité ODM du groupe Solutions de réseau et de communication : « Les rapports indiquent que d'ici 2024, la vidéo représentera près de 74 % du trafic de données mobiles. Le développement des réseaux 5G engendrera une demande en faveur des déploiements de RDC, afin de fournir un meilleur service vidéo à faible latence. NEXCOM a lancé NSA7146, une solution vérifiée Intel® pour les RDCv, pour aider les clients à établir une infrastructure de RDC à l'ère de la 5G. »

À propos de NEXCOM :

Fondée en 1992, NEXCOM est basée à Taipei. Intégrant des capacités diverses, NEXCOM exerce ses activités dans six domaines à travers le monde, dont l'unité Solutions de réseau et de communication (Network and Communication Solutions, NCS), qui se focalise sur l'informatique haute performance et les technologies de réseau, et qui s'engage à aider les clients à bâtir leur infrastructure de réseau. La plateforme d'application de réseau de NCS est largement adoptée dans les domaines des RDC, de l'UTM, des dispositifs de cybersécurité, des équilibreurs de charge, des routeurs, des SD-WAN, ainsi que dans d'autres applications de réseau.

Related Links

http://www.nexcom.com



SOURCE NEXCOM