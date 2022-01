La solution SimpleCloud, plateforme d'espaces de travail digitaux pour projets exigeants, entre dans le Catalogue d'IBM

LOS ANGELES et MADRID, 26 janvier 2022 /PRNewswire/ -- SimpleCloud, la solution globale d'espace de travail à distance basée sur le cloud, a annoncé aujourd'hui qu'elle est désormais disponible au sein du Catalogue d'IBM. Alors que SimpleCloud vient de remporter le prix de meilleur partenaire écosystème d'IBM Cloud Espagne, la mise à disponibilité de la plate-forme sur le Catalogue d'IBM est une extension importante de son partenariat de longue date avec IBM.

SimpleCloud est un espace de travail et de collaboration global orienté vers l'utilisateur final. SimpleCloud permet une collaboration sécurisée, flexible et transparente pour toutes les tâches, même les plus exigeantes, allant du codage à la création de contenus numériques 3D ou audiovisuels complexes. SimpleCloud fonctionne aussi bien en environnements de pur cloud qu'en environnements hybrides, permettant d'étendre facilement dans le cloud les infrastructures sur site de ses clients pour répondre de façon rapide et flexible à leurs besoins, permanents ou temporaires.

La plateforme utilise des solutions de bureaux virtuels avec capacité graphique personnalisable dans le cloud. Elle permet aux utilisateurs de se connecter à des stations de travail virtuelles de presque n'importe où dans le monde et de n'importe quelle machine basique, permettant une parfaite continuité du travail tout en garantissant une sécurité totale des outils et des données.

SimpleCloud est une réponse parfaite aux besoins de travail à distance permanents ou hybrides et à la collaboration sécurisée avec des tiers.

SimpleCloud s'adapte à tout type de profils et toute taille d'entreprises et d'industries, même celles aux besoins les plus exigeants, telles que l'architecture, la construction, l'ingénierie, la fabrication, les médias, publicité et production audiovisuelle, ou encore l'enseignement supérieur et la recherche.

« Nous sommes très fiers de collaborer avec les équipes d'IBM et d'IBM Cloud au niveau mondial. Notre relation est basée sur la confiance et le désir de fournir aux utilisateurs et clients finaux la technologie la plus avancée de manière simple et efficace pour répondre à leurs besoins de travail flexible et de collaboration », a déclaré Olivier Wolff, PDG de SimpleCloud.

« Nous avons construit SimpleCloud directement sur les serveurs IBM Cloud Bare Metal pour fournir le service le plus sécurisé et le plus efficace. Nous sommes fiers de pouvoir compter sur le soutien de l'écosystème IBM. »

Grâce à son référencement dans le catalogue d'IBM, SimpleCloud devient partie intégrante de l'incroyable offre d'IBM et rend ses services facilement accessibles aux clients et partenaires d'IBM.

SimpleCloud permettra ainsi aux clients du Catalogue d'IBM de bénéficier de solutions de travail à distance flexibles et d'assurer une collaboration sécurisée avec les employés comme avec les partenaires et tiers de presque n'importe où dans le monde, en se connectant à des postes de travail virtuels de hautes performances à partir d'appareils basiques. En seulement 15 à 30 minutes, les entreprises peuvent créer un studio virtuel complet, se connecter à une des machines virtuelles personnalisées opérationnelles et bénéficier d'outils de collaboration et de process les plus performants.

SimpleCloud.io est un espace de travail virtuel mondial basé sur le cloud permettant aux équipes de collaborer, d'apprendre ou de réaliser des projets à distance. SimpleCloud utilise l'infrastructure entièrement sécurisée d'IBM Cloud. Avec un accès à un réseau mondial de plus de 60 centres de données IBM, SimpleCloud peut répondre aux exigences de performance et de déploiement les plus complexes et fournir une puissance de calcul élevée, une faible latence et une sécurité du plus haut niveau. SimpleCloud peut prendre en charge les tâches les plus exigeantes et s'adapter en temps quasi réel aux besoins de ses clients, en s'appuyant sur des partenaires technologiques mondiaux tels qu'IBM, VMware, NVIDIA, à la pointe des dernières avancées en matière de technologies de communication et de virtualisation.

https://www.simplecloud.io/en/contact.html

