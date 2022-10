LA SOMALIE EST OUVERTE AUX AFFAIRES ALORS QUE LE PRÉSIDENT APPORTE SON SOUTIEN À UN ACCORD MAJEUR D'EXPLORATION PÉTROLIÈRE

Le gouvernement fédéral de la Somalie approuve les accords de partage de la production de Coastline

Le Président de la Somalie soutient les accords de partage de la production de Coastline avec le gouvernement fédéral et déclare le pays ouvert aux affaires avec les entreprises internationales ;

Coastline a reçu le soutien total du gouvernement pour ses accords lors de réunions de haut niveau à Mogadiscio avec le président, le vice-premier ministre, le ministre de l'Énergie et des Minéraux, le président de l'Autorité pétrolière somalienne et le procureur général de Somalie ;

Coastline verse une prime de signature de 7 millions de dollars à la Banque centrale somalienne pour ses 7 accords de partage de la production ; et

Coastline va maintenant poursuivre son programme d'exploration.

Hassan Sheikh Mohamud, président de la Somalie, a déclaré : « Cet accord souligne que la Somalie est ouverte aux affaires et aux investissements internationaux après le conflit qui a ravagé le pays pendant tant d'années. Je tiens à remercier Coastline pour son engagement envers la Somalie, car elle a tenu sa promesse d'investir ici, contrairement à beaucoup d'autres entreprises. Coastline voit clairement une opportunité importante en Somalie et nous partageons sa vision. Le gouvernement fédéral fera tout son possible pour soutenir ce projet et nous voulons que le premier puits d'exploration commence le plus tôt possible. Ce jour marque une avancée majeure pour la Somalie, qui cherche à développer son industrie énergétique, ce qui devrait apporter des avantages matériels à tous les Somaliens. L'indépendance énergétique, les nouvelles recettes fiscales et les nouveaux investissements étrangers en Somalie sont désormais à portée de main. »

HOUSTON,, 21 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Coastline Exploration Limited (« Coastline »), une société pétrolière et gazière en amont axée sur l'Afrique de l'Est, annonce que, suite à sa déclaration du 19 février concernant la signature de sept accords de partage de la production (« APP ») couvrant des blocs offshore en eau profonde de la République fédérale de Somalie, elle confirme avoir reçu l'autorisation définitive des autorités compétentes du gouvernement fédéral de Somalie (« GFS ») pour poursuivre son programme d'exploration. Par conséquent, conformément aux modalités des APP, Coastline a versé la prime de signature convenue de 7 millions de dollars à la Banque centrale somalienne.

L'autorisation a été accordée à la suite d'un examen approfondi mené par le GFS sur le processus suivi par Coastline et par les ministères somaliens concernés et les groupes consultatifs connexes en ce qui concerne la signature des sept APP en février cette année.

Coastline estime qu'environ 100 000 barils de pétrole par jour proviendront de chaque champ découvert, et en cas de réussite, Coastline espère découvrir plusieurs champs pétroliers offshore.

Hier, Coastline a tenu des réunions avec les représentants suivants du gouvernement somalien :

- S.E. Hassan Sheikh Mohamud (président de la Somalie)

- S.E. Salah Ahmed Jama (vice-premier ministre de la Somalie)

- S.E. Abdirizak Mohamed (ministre du Pétrole et des Ressources minérales)

- S.E. Mohamoud Ahmed Mohamoud (ministre d'État au Pétrole)

- S.E. Abshir Omar Jama (ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale)

- M. Abdulkadir Aden Mohamud (PDG et président de l'Autorité pétrolière somalienne)

- M. Osman Elmi Guled (procureur général)

- M. Khadar Abdirahman Mohamed (envoyé spécial pour le commerce international et l'investissement)

- M. Sackag Omar Mohamed (membre du Parlement)

Coastline a investi plus de 50 millions de dollars en Somalie et s'est engagée sur le long terme. Depuis 2018, elle collabore avec de nombreux intervenants en Somalie en ce qui concerne ses APP et ses plans pour le développement de l'industrie énergétique offshore du pays. Les APP de Coastline permettront à la Société de poursuivre ses plans d'exploration pétrolière et gazière sur les nombreux prospects et pistes identifiés dans les eaux offshore de la Somalie.

Coastline est fière du travail qu'elle a accompli en Somalie pour contribuer au développement de l'industrie énergétique et à la prospérité future du peuple somalien. De même, elle est fière des relations solides qu'elle a établies avec le gouvernement fédéral pendant la longue période où elle a été active dans le pays.

Son Excellence Abdirizak Mohamed, ministre du Pétrole et des Ressources minérales, a déclaré : « Ayant vu à quel point les nouvelles sources d'énergie nationales ont transformé d'autres pays d'Afrique, nous sommes très enthousiastes quant au potentiel de ces champs pétroliers offshore. L'annonce d'aujourd'hui donne un véritable coup de fouet à l'industrie de l'énergie en Somalie et marque un tournant dans le développement de ce qui est une zone critique de génération de revenus pour le pays. »

W. Richard Anderson, directeur général de Coastline, a commenté : « Recevoir l'autorisation de dédouanement signifie que nous sommes maintenant en mesure de commencer notre programme d'exploration. Les revenus provenant de la découverte de quantités commerciales de pétrole seront transformateurs pour la Somalie, d'où le gouvernement pourrait financer des investissements dans l'éducation, les infrastructures, les soins de santé et d'autres services essentiels, qui bénéficieront à tous les habitants de la Somalie, en assurant une croissance économique continue et en améliorant le niveau de vie. »

Jacob Ulrich, président non exécutif de Coastline, a déclaré : « Nous sommes ravis d'avoir obtenu le feu vert pour les APP et nous sommes convaincus que nous allons découvrir d'importantes réserves d'énergie qui auront un impact positif matériel sur tous les Somaliens. Avec les bons partenaires en place et le soutien du gouvernement, l'industrie énergétique naissante de la Somalie peut envisager l'avenir avec confiance, maintenant qu'il existe une feuille de route claire pour assurer potentiellement un approvisionnement intérieur durable en pétrole et en gaz. »

