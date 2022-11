La souche probiotique SNZ 1969® est efficace dans le traitement de symptômes du SCI-D et du SCI-C, selon une dernière étude clinique

HYDERABAD, Inde, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La toute dernière étude montre que le Bacillus coagulans SNZ 1969® (Weizmannia coagulans SNZ 1969) mis au point par Sanzyme Biologics, une souche probiotique naturelle sporulée, utilisée depuis plus de cinq décennies et ayant fait l'objet de plus de 30 études sur l'homme, toutes tranches d'âge confondues, s'avère efficace dans le traitement des symptômes du syndrome du côlon irritable. Cette étude est unique, car elle couvre à la fois les groupes SCI-Diarrhée et SCI-Constipation sur un plus grand nombre de sujets.

Bacillus coagulans SNZ 1969 Probiotic (Weizmannia coagulans SNZ 1969)

Le syndrome du côlon irritable (SCI) est l'un des troubles les plus courants de l'interaction entre l'intestin et le cerveau. On estime qu'il touche environ 11 % de la population mondiale. Les résultats de cette étude seront importants pour les fabricants de compléments alimentaires, car ils pourront aider à développer des produits répondant aux besoins des consommateurs en matière de traitement des symptômes du SCI grâce à une souche de probiotique scientifiquement étudiée. Plusieurs facteurs, tels que la peur croissante de la résistance aux antibiotiques, la demande croissante des consommateurs pour des substituts naturels aux médicaments, et la multiplication des preuves scientifiques et cliniques montrant l'efficacité des probiotiques, ont amené de nombreux professionnels de la santé à considérer les probiotiques comme une solution de substitution aux remèdes médicamenteux.

Dans une étude randomisée, en double aveugle, contrôlée par placebo, le potentiel probiotique du SNZ 1969® a été étudié chez des sujets atteints du syndrome du côlon irritable à prédominance de constipation (SCI-C) et du syndrome du côlon irritable à prédominance de diarrhée (SCI-D). On a constaté une réduction significative du score GSRS IBS dans les deux groupes de traitement par rapport au groupe placebo (P <0,0001). Le SNZ 1969® a été bien toléré et a montré une atténuation significative des symptômes cliniques associés au SCI par rapport au placebo et a amélioré la qualité de vie des patients souffrant du SCI

Cette étude a été menée à Apollo Hospitals, à Hyderabad, en Inde, et publiée dans l'International Journal of Basic & Clinical Pharmacology. https://www.ijbcp.com/index.php/ijbcp/article/view/5120

La même souche a été étudiée précédemment pour déterminer ses effets sur les troubles gastro-intestinaux, la motilité intestinale et la constipation intermittente chez des sujets sains. L'étude sur les troubles gastro-intestinaux a montré une amélioration des scores SODA totaux, y compris des symptômes spécifiques tels que les rots/éternuements, les ballonnements, les brûlures d'estomac, les gaz, les nausées, la mauvaise haleine et le goût aigre, par rapport au placebo. L'étude sur la motilité intestinale a conclu que le SNZ 1969® atteint le côlon intact et améliore la motilité intestinale et la composition du microbiote intestinal.

Sanzyme Biologics a été créée en 1969 sous le nom d'Uni-Sankyo. Au cours des cinq dernières décennies, Sanzyme Biologics a démontré ses compétences dans le domaine des probiotiques en développant des souches probiotiques scientifiquement étudiées et bien documentées, et a ouvert la voie à leurs applications au-delà de la santé humaine dans les domaines aquatique, vétérinaire, avicole et de la biorémédiation. Sanzyme Biologics est présente sur le marché dans plus de 40 pays.

