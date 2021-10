La star américaine du divertissement "Damon Dash" se prépare à se lancer en Europe, en Asie et en Afrique à travers des projets novateurs dans l'industrie de la télévision et du cinéma

Dans la série "Hip-Hop Invasion", Dame Dash nous fait revivre l'histoire du hip-hop, qui a mis le monde entier sens dessus dessous. A travers chaque épisode, Dame découvre comment la culture, la musique et le business du Hip-Hop ont traversé le Bronx, New York, à la fin des années 70 et au début des années 80 et ont conquis chaque ville, village et pays du monde. Du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de l'Afrique du Sud, de la Chine, du Japon, de la Pologne, du Brésil et de la Turquie, Hip-Hop Invasion relate les récits souvent inédits des pionniers locaux de jadis aux nouveaux acteurs contemporains et leur influence sur la culture hip-hop d'aujourd'hui.

Le partenariat entre Dame Dash Studios et 4Mat Factory prévoit également la représentation commerciale et la distribution de plusieurs projets de DDS, de télévision et de cinéma parmi lesquels Rocky Road, un périple intime de Raquel M. Horn sur l'expérience féminine de la FIV et de l'infertilité. Et Dusko part dans l'espace, une série d'aventures éducatives animées créée par Raquel M. Horn. Le long métrage Honor Up, avec Dame et Cam'ron, produit par Kanye West.

"Notre collaboration avec Dame Dash Studios et les projets en cours ne font que marquer le début de projets plus importants à venir", a déclaré Lydia de Vreede, directrice de l'exploitation de 4Mat Factory.

Les studios 4Mat Factory et Dame Dash exposeront en avant-première quelques-unes de leurs prochaines productions télévisuelles et cinématographiques au MIPCOM, le plus grand marché mondial du contenu de divertissement, toutes plateformes confondues, à Cannes, en France.

