La star de la F1 Daniel Ricciardo s'associe à la bourse de crypto-monnaies OKX

Le partenariat allie Ricciardo, qui entame sa onzième saison en Formule 1 et sa deuxième année chez McLaren Racing, avec OKX, tous deux à l'apogée de leur domaine. Ensemble, OKX et Ricciardo comptent dynamiser l'expérience des fans à travers une multitude d'activités. Il s'agira notamment d'une campagne mondiale, soutenue par Ricciardo, visant à sensibiliser les fans au trading des crypto-monnaies, ainsi que d'une collaboration avec des designers issus de communautés sous-représentées pour créer une édition spéciale d'un casque de course qui sera porté pendant la course.

Cette relation permettra également de trouver des opportunités nouvelles et passionnantes qui donneront aux fans de Daniel un aperçu intime de son parcours de trading de crypto-monnaies, avec la possibilité d'apprendre à le connaître en dehors des pistes.

OKX est la plateforme de trading préférée de Ricciardo, ainsi que de 20 millions d'autres utilisateurs sur plus de 180 marchés internationaux. Le partenariat avec Ricciardo fait suite à l'annonce faite au début du mois, selon laquelle OKX deviendra le partenaire principal officiel de l'équipe de Formule 1 McLaren et de l'équipe d'e-sports McLaren Shadow à partir de 2022.

Le Grand Prix de Monaco 2022, qui aura lieu le dimanche 29 mai, sera la première course à laquelle Daniel Ricciardo participera en tant que partenaire officiel d'OKX, et le logo OKX figurera sur la casquette de Ricciardo.

À propos de ce partenariat, Daniel Ricciardo, pilote de Formule 1 pour McLaren Racing, a déclaré : « C'est une période passionnante dans le monde de la crypto-monnaie, les possibilités sont infinies. Je suis honoré de travailler en partenariat avec OKX, qui est l'un des chefs de file dans ce domaine. Ils accordent une réelle importance à leurs clients, et l'éducation, la transparence et la sécurité sont primordiales pour eux. L'expérience des fans sera au centre de tout ce que nous ferons ensemble, alors attendez-vous à de grandes choses de notre part cette année. Les dés sont lancés ! »

Haider Rafique, responsable du marketing chez OKX, a déclaré : « Après avoir passé du temps avec Daniel à parler de sa passion pour le trading de crypto-monnaies mais surtout de son désir d'en apprendre davantage, il était évident qu'il correspondait parfaitement à OKX. L'adorable favori de la F1 nous aidera à étendre la portée d'OKX, à améliorer l'expérience des fans et à éduquer de nouveaux publics sur les avantages du trading responsable avec les crypto-monnaies. Nous sommes ravis de pouvoir annoncer notre partenariat à long terme avant le Grand Prix de Monaco, une course qui est si spéciale pour Daniel ».

OKX est un endroit où les gens peuvent échanger, investir et détenir des milliers de crypto-monnaies, d'actifs numériques et d'objets de collection. L'entreprise connaît par ailleurs une croissance incroyable. En 2021, le volume total de transactions sur la plateforme a augmenté de plus de 700 %, tandis que le nombre de transactions exécutées sur la plateforme a augmenté de 480 %.

À propos d'OKX

OKX est une application et une plateforme web3 de trading de crypto-monnaies leader dans le monde. Ayant la confiance de plus de 20 millions d'utilisateurs sur plus de 180 marchés internationaux, notre plateforme rapide, sécurisée et efficace est la plateforme de choix pour les investisseurs particuliers et professionnels à l'échelle mondiale.

Depuis 2017, OKX est devenu une communauté mondiale de personnes qui partagent un intérêt commun pour le pouvoir des crypto-monnaies et de la finance décentralisée, au service de la liberté financière. Nous donnons aux gens les moyens d'apprendre, de négocier, de jouer et d'explorer tout ce qui touche aux crypto-actifs au sein d'un écosystème expansif d'opportunités de création de richesse. Au-delà de l'OKX Exchange, MetaX est notre portail de finance décentralisée dans le monde du web3, des jeux métavers, des NFTs et de l'économie décentralisée.

Pour en savoir plus sur OKX, rendez-vous sur : https://www.okx.com/

CONTACT : Anissa Harb, 07762860086, [email protected]

Image - https://mma.prnewswire.com/media/1826250/DR_OKX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1826251/OKX_Logo_Logo.jpg

SOURCE OKX