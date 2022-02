La start-up DesignTech OCCO lève un capital amorçage afin de permettre aux architectes d'intérieur d'économiser 27 % de leurs heures de travail

L'objectif de l'entreprise est de bousculer le secteur désuet du design d'intérieur et d'apporter des idées novatrices aux professionnels du design. « La plate-forme basée sur l'IA d'OCCO assiste déjà des centaines de designers, et nous travaillons en permanence sur le développement de ce produit en fonction des commentaires des utilisateurs », a annoncé le co-fondateur et PDG d'OCCO, Ander Sõõrumaa . La vaste base de données d'OCCO permet aux décorateurs et aux architectes d'intérieur de trouver les produits ou les alternatives plus rapidement que jamais, permettant ainsi une économie de temps et d'argent.

OCCO compte déjà 250 utilisateurs provenant des Pays-Bas et d'Estonie, et son chiffre d'affaires annuel s'est accru pour atteindre 7 millions d'euros. Selon l'architecte Casper Schwarz, la plate-forme a fourni des résultats de recherche surprenants et passionnants qui l'ont conduit lui et son équipe à différents choix et propositions dans leurs projets de décoration d'intérieur. « C'est formidable d'en apprendre davantage sur les nouveaux fabricants et leurs produits. Cela nous permet de gagner du temps dans la recherche de nouveaux produits et de trouver plus facilement des solutions dans les limites budgétaires de nos projets », a ajouté M. Schwartz.

Le premier cycle de financement a permis de récolter la somme de 750 000 €, destinée à un élargissement vers de nouveaux marchés en Europe. Le principal investisseur de l'entreprise est Oliver Ahlberg, fondateur de Skeleton Technologies. « Je pense que pour bien des gens, il semblerait plutôt archaïque d'acheter un billet d'avion auprès d'une agence de voyages ou de commander quelque chose sur un catalogue papier. C'est pourtant en quoi consiste le quotidien des décorateurs d'intérieur : catalogues papier, rédaction et lecture d'e-mails et revendeurs », a expliqué l'investisseur Oliver Ahlberg, en insistant sur la nécessité de la solution numérique d'OCCO sur le marché. « L'objectif d'OCCO est de faire évoluer tout cela et c'est ce qui m'a plu. J'ai toujours pensé que si quelque chose était fait de la même façon aujourd'hui qu'il y a 15 ans, il s'agissait d'une excellente occasion de créer de la valeur », a ajouté M. Ahlberg, qui se joindra également à OCCO à titre de conseiller pour soutenir l'expansion de l'entreprise et aider à lever des fonds destinés aux plans de croissance futurs.

