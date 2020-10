La start-up Edtech FREDDY lance le 1er événement sans COVID en Belgique (Hasselt) : Une chasse au trésor spéciale SINTERKLAAS pour familles basée sur l'application READYFREDDY en partenariat avec le conseil municipal de Hasselt (be)

HASSELT, Belgique, 31 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La ville de Hasselt lance le premier événement sinterklaas sans covid en collaboration avec la startup internationale READYFREDDY pour sauver Sinterklaas et aider ses détaillants locaux. Les deux ont uni leurs forces pour organiser dans la ville un événement sans covid afin de divertir les familles à l'occasion de la SINTERKLAAS grâce à une chasse au trésor spéciale via l'application READYFREDDY.

ÉVÉNEMENT SINTERKLAAS

Les 7 et 8 novembre prochains, les familles pourront remporter des prix à travers la ville en toute sécurité et sans contact grâce à l'application. Plus de 3 000 prix ont été distribués par des détaillants locaux tels que Dreamland, Neuhaus, et de nombreuses autres entreprises locales pour permettre aux citoyens de gagner via l'application ReadyFreddy.

COMMENT FONCTIONNE L'APPLICATION FREDDY ?

Conçue pour des téléphones iOS et Android, l'application READYFREDDY propose des chasses au trésor et des jeux d'exploration urbaine dans le but de divertir les gens tout en leur permettant d'en apprendre un peu plus sur la ville où ils habitent. La société s'associe à des conseils municipaux à travers l'Europe pour organiser des événements sans contact afin d'impliquer les communautés locales et de soutenir les entreprises locales, comme la prochaine chasse au trésor organisée à l'occasion de la Sinkerklaas.

POURQUOI L'APPLICATION EST UNIQUE

Cette application repose sur le concept d'Apprentissage par le jeu, ce qui veut dire que l'on apprend sans avoir le sentiment d'être réellement en train d'apprendre. Liesbeth Sohier (BE) et Cristina Lai (IT), femmes entrepreneurs, ont imaginé le concept d'une application permettant aux utilisateurs de se livrer à des jeux tout en lisant des faits amusants et des informations sur divers sujets d'intérêt.

MANGEZ VOS LÉGUMES

Toutes les fonctionnalités de l'application favorisent l'apprentissage par le jeu en même temps que l'exercice physique. Une fonctionnalité spécifique appelée « barre de vie » pousse les utilisateurs à marcher et à ramasser les légumes qui apparaissent sur la carte, afin de recharger la barre de vie et donc de pouvoir jouer aux jeux de l'application Freddy.

« Nous sommes la solution pour divertir vos enfants pendant le week-end », déclare Liesbeth Sohier, PDG de READYFREDDY. « Nous promouvons l'apprentissage par le jeu. Nous voulons que les familles passent de bons moments ensemble de façon éducative, mais aussi divertissante, et cet événement Sinterklaas est l'occasion idéale de présenter tout ce que la technologie peut faire pour promouvoir l'apprentissage par le jeu. »

« Aucun virologue ni aucun gouvernement n'a jamais dit que le Divertissement était annulé. Chez READYFREDDY, nous avons été à l'écoute », poursuit Liesbeth Sohier, PDG de ReadyFreddy. « Et, depuis deux ans, nous organisons des chasses au trésor à travers le monde. Organiser une chasse à l'occasion de la Sinterklaas dans le pays où j'ai grandi, c'est mon cadeau pour la Sinterklaas cette année. J'ai grandi avec la Sinterklaas et je n'aurais voulu la manquer pour rien au monde ».

