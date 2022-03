La start-up KeyZell prévoit lever 5 millions d'euros en investissement privé et compte devenir la nouvelle licorne biotech

MADRID, 18 mars 2022 /PRNewswire/ -- KeyZell, une société de biotechnologie espagnole en phase de développement de traitements et d'outils numériques contre le cancer, vient d'ouvrir une ronde de financement privé. L'entreprise s'attend à lever 5 millions d'euros en vue de dynamiser ses projets et de consolider sa position en tant que start-up biotech parmi les plus influentes mondialement.

KeyZell lance ce nouveau cycle d'investissement privé dans le but, d'une part, de mener un essai clinique humain sur l'un de ses traitements innovants contre le cancer, qui est basé sur les travaux de recherche du Dr Nabil Hajji portant sur l'apoptose cellulaire induite par le blocage des récepteurs cellulaires. D'autre part, le financement permettra à l'entreprise d'améliorer son système de médecine de précision alimenté par l'intelligence artificielle, qui vise à représenter l'avenir de la médecine cancérologique grâce à un algorithme recommandant le traitement personnalisé le plus approprié pour chaque patient en fonction de ses caractéristiques uniques et du type de cancer.

KeyZell a déjà suscité un grand intérêt de la part des investisseurs privés nationaux et des fonds d'investissement nord-américains, et a clôturé avec succès une ronde préliminaire de 450 000 euros, dépassant de 50 % ses attentes. Parmi les investisseurs de l'entreprise figurent des courtiers professionnels ainsi que des personnes d'affaires espagnoles et mexicaines.

« Nous avons créé KeyZell dans le but de mettre au point de nouvelles solutions et de nouveaux outils contre le cancer qui peuvent aider les professionnels de la santé et les patients dans leur lutte contre cette maladie. Cette ronde de financement nous permettra d'atteindre notre objectif ambitieux », a déclaré Jose del Corral, PDG de l'entreprise.

L'entreprise est engagée envers la technologie blockchain et l'amélioration de son outil basé sur l'IA, et compte mener des essais cliniques à l'appui de ces objectifs. Keyzell entend financer un essai clinique en Australie et négocie avec un partenaire stratégique pour mener un autre essai au Mexique. En outre, l'entreprise se prépare en vue de compléter les démarches réglementaires en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Thaïlande, en Afrique du Sud, au Maroc et au Canada.

Keyzell a le plaisir de compter parmi ses fondateurs le Dr Nabil Hajji, qui a dirigé les recherches avec des collaborateurs de l'Université de Séville et l'Université de Harvard. Après l'absence, pendant plus de 20 ans, de progrès dans la recherche sur le glioblastome, l'équipe a découvert un nouveau traitement qui a réussi, pour la première fois, à éliminer le cancer du cerveau le plus agressif, le glioblastome.

