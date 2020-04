La start-up technologique de restauration Deliverect lève 16,25 millions d'euros

Deliverect est un service disponible sur abonnement qui intègre des plateformes de commande en ligne tierces comme Uber Eats, Deliveroo et Glovo, dans les systèmes de points de vente des restaurants, automatisant le flux de commandes en ligne entrantes en passant par un point unique. Il supprime l'obligation, pour le personnel du restaurant, de surveiller plusieurs tablettes graphiques et de ressaisir manuellement les commandes dans leur système actuel, réduisant considérablement la charge de travail du personnel et la probabilité d'erreurs.

Deliverect est également utilisé de plus en plus par les cuisines « virtuelles ». Ce sont des restaurants de livraison uniquement pour lesquels, en supposant que la bonne nourriture constitue une valeur de base, l'efficacité est primordiale et la technologie joue un rôle essentiel pour aider à fidéliser la marque auprès des clients. Avec l'augmentation des restaurants virtuels sur le marché et le développement des livraisons par les détaillants de produits alimentaires de grande consommation, Deliverect vise à devenir le portail mondial pour la commande et la livraison de produits alimentaires en ligne.

Afin de faire face aux conséquences du COVID-19, Deliverect, qui est au centre de la livraison en ligne, a eu pour mission, ces dernières semaines, d'aider les entreprises qui passent à la commande en ligne du jour au lendemain, suite à la fermeture des restaurants imposée par les autorités locales en Europe. La société a renoncé à tous les frais de mise en service de sa solution et a lancé de nouveaux plans d'abonnement mensuels –au lieu des abonnements annuels – qui peuvent être résiliés à tout moment. Deliverect a également renoncé aux frais de mise en service du module de commande en ligne Click & Collect, et rien n'est facturé pour les six premières semaines d'utilisation.

Pour lire l'histoire complète de ce financement, y compris les citations de Zhong Xu, PDG de Deliverect, et Jambu Palaniappan, associé directeur d'OMERS Ventures, cliquez ici .

SOURCE Deliverect