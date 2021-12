La startup Nota, spécialisée dans les technologies d'optimisation de l'IA, lève 14,7 millions de dollars américains en série B avec la reconnaissance d'entreprises mondiales pour sa technologie

Nota est une startup technologique qui se concentre sur l'optimisation des modèles d'IA avec sa principale solution de plateforme appelée NetsPresso et développe diverses solutions d'IA de pointe, notamment un système de transport intelligent, un contrôle d'accès basé sur la reconnaissance faciale et une solution de surveillance des conducteurs à faible puissance dans un véhicule.

NetsPresso de Nota est sa plateforme propriétaire AutoML tenant compte du matériel, qui automatise le processus de développement de modèles d'IA uniquement avec des ensembles de données. NetsPresso réduit considérablement le temps et les ressources nécessaires pour développer un modèle d'intelligence artificielle et l'optimiser pour un matériel cible en automatisant le processus. La solution de la plateforme a été validée par de nombreuses entreprises et est actuellement en phase de test avant son lancement.

En outre, Nota a annoncé avoir publié une version bêta du module Compression Toolkit de NetsPresso séparément pour aider les ingénieurs d'apprentissage profond à mettre en œuvre diverses techniques de compression de modèles d'IA pour optimiser les modèles d'IA mieux et plus rapidement avec son interface graphique.

La technologie différenciée de Nota est également reconnue puisque ses solutions ont été sélectionnées comme cas de réussite de Nvidia et comme étude de cas d'IA d'Arm. Sur la base de sa technologie de base, Nota fournit des solutions d'IA optimisées de NetsPresso aux entreprises du marché B2B national et international.

Un investisseur de Stonebridge Ventures a déclaré : « Comme la taille des modèles d'IA à haute performance tels que GPT-3 augmente rapidement et que la plupart des modèles d'IA sont trop volumineux pour être traités par les dispositifs périphériques, l'importance de l'optimisation des modèles d'IA est plus grande que jamais. Nous pensons que Nota sera en mesure de dominer le marché mondial des MLOps non seulement grâce à son logiciel d'optimisation, mais aussi grâce à sa solution AutoML adaptée au matériel, la première de ce type dans le secteur. »

DS Asset a commenté : « Nota a prouvé son potentiel commercial et sa capacité à être compétitive sur le marché mondial grâce à son partenariat avec les leaders mondiaux du marché des serveurs et de la périphérie, Nvidia et Arm. Nous pensons que leurs solutions atteindront des niveaux de performance plus élevés avec le pool croissant de professionnels de la R&D également. »

Nota prévoit d'étendre ses activités mondiales et d'améliorer sa technologie d'optimisation de l'IA. La startup a également l'intention de fortifier son équipe de R&D en recrutant davantage de talents de haut niveau.

Myungsu Chae, PDG de Nota, a déclaré : « Ce financement de série B nous permet d'aller de l'avant avec l'amélioration de nos solutions d'IA optimisées. Ce sera pour nous une occasion d'atteindre un éventail plus diversifié d'industries avec notre technologie, qui a déjà été validée par des entreprises de premier plan. »

Nota sera présente au CES 2022 pour présenter sa plateforme d'optimisation de l'IA, NetsPresso, ainsi que ses solutions ITS et DMS.

