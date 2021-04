La stimulation électrique du pharynx aide les patients COVID-19 gravement malades et souffrant de dysphagie à se rétablir en toute sécurité : un rapport de cas utilisant le système PES de Phagenyx®

MANCHESTER, Angleterre, 20 avril 2021 /PRNewswire/ -- Phagenesis Ltd, une société privée de soins de santé offrant un traitement innovant de la dysphagie, annonce la réussite du traitement de la dysphagie neurogène sévère post-extubation induite par l'intubation en utilisant la stimulation électrique pharyngée (PES) chez un patient COVID-19. Le traitement PES avec le système Phagenyx® a permis de rétablir la sécurité des voies respiratoires d'un patient gravement malade souffrant d'une dysfonction de déglutition acquise en soins intensifs. Ce cas a été publié dans le Journal of Medical Case Reports.

Les patients gravement malades sous ventilation mécanique présentent un risque élevé de développer des problèmes de déglutition,1 en partie à cause de la présence du tube respiratoire, qui réduit la sensibilité afférente dans le pharynx et perturbe le contrôle neurologique de la déglutition (dysphagie neurogène). D'autres déficits neurologiques causés par la COVID-192,3 peuvent également contribuer au développement de la dysphagie neurogène.

« Un nombre important de patients COVID-19 présentent un risque élevé de dysphagie neurogène en raison d'une ventilation mécanique prolongée et les taux sont stupéfiants au milieu de cette pandémie mondiale », a commenté Marianna Traugott, MD, 4ème département médical, Kaiser Franz Josef Hospital-Clinic Favoriten, Vienne, Autriche. « Mon équipe et moi-même sommes ravis de la facilité d'utilisation et des performances cliniques du traitement Phagenyx® PES et de sa contribution au rétablissement d'une fonction de déglutition sûre pour ce patient gravement malade. »

Dans ce rapport de cas, une patiente de 71 ans souffrant d'une infection confirmée par le SRAS-CoV-2 et d'une dysphagie neurogène sévère suite à une intubation prolongée en soins intensifs a été traitée par PES à l'aide du système Phagenyx® et a démontré une amélioration rapide de la gestion de la salive avec une augmentation de la déglutition spontanée et une progression du régime alimentaire après le traitement. Le patient est sorti de l'unité de soins intensifs pour rejoindre un service de médecine non intensive cinq jours après la dernière séance de traitement par PES.4

Reinhard Krickl, président-directeur général de Phagenesis, a déclaré : « Ce rapport de cas d'un patient COVID-19 confirme que la thérapie PES de Phagenyx® offre une option de traitement aigu pour garantir la sécurité des voies aériennes chez les patients souffrant de dysphagie post-extubation », et il a ajouté : « En période d'urgence sanitaire comme la pandémie actuelle, la réduction des taux de réintubation et la sortie plus rapide des soins intensifs allègent considérablement la pression sur la capacité des lits des soins intensifs et libèrent des ressources essentielles. Nous sommes heureux du résultat pour ce patient et nous attendons avec impatience de nombreux autres examens de cas avec des résultats tout aussi positifs. »

Le système Phagenyx®est cliniquement prouvé pour traiter avec succès la dysphagie neurogène et a été étudié dans de nombreux essais contrôlés randomisés et des registres à plus grande échelle dans le monde réel.5,6,7,8

À propos de la dysphagie

La dysphagie est définie de manière générale comme une difficulté à avaler, allant d'une légère difficulté à une incapacité à avaler. La dysphagie peut résulter de nombreuses étiologies, notamment d'une atteinte du système nerveux central et/ou des nerfs crâniens (accident vasculaire cérébral, traumatisme crânien) et peut également survenir à la suite d'interventions en soins intensifs (intubation, trachéotomie). La dysphagie résultant de la perturbation des systèmes ou processus neurologiques impliqués dans l'exécution d'une déglutition coordonnée et sûre est appelée dysphagie neurogène. La cause la plus fréquente de dysphagie neurogène est l'accident vasculaire cérébral.

La dysphagie au stade aigu empêche les patients de retrouver des voies respiratoires sûres car ils sont incapables de gérer leurs propres sécrétions oropharyngées. Cela augmente le risque de complications après l'extubation, comme la pneumonie par aspiration, la réintubation, la réadmission en unité de soins intensifs9,10 et peut accroître la morbidité et la mortalité11,12,13 dans les cas graves. Les patients dont la fonction pulmonaire est réduite en raison d'une infection par le SRAS-CoV-2 sont particulièrement exposés.3,13

À propos du système Phagenyx®

Phagenyx® utilise la stimulation électrique pharyngée (PES) pour délivrer un train de stimuli électriques optimisé pour le patient dans la gorge (oropharynx). Fruit de plus de 20 ans de recherche, le traitement PES peut rétablir une déglutition sûre en induisant et en accélérant la réorganisation des zones cérébrales responsables de la coordination et du contrôle de la déglutition et en entraînant des changements locaux dans l'architecture sensorielle périphérique. Le système Phagenyx® est un dispositif expérimental et n'est pas disponible pour une distribution commerciale aux États-Unis. L'appareil est marqué CE et disponible à la vente en Europe.

À propos de Phagenesis®

Phagenesis® Ltd, est une société privée de soins de santé qui propose un traitement innovant de la dysphagie par stimulation électrique pharyngée (PES). Le système PES de Phagenyx® est le résultat d'années de recherche scientifique rigoureuse, initiée par le professeur Shaheen Hamdy de l'université de Manchester, et a fait l'objet de nombreuses publications cliniques. Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse suivante http://www.phagenesis.com.

