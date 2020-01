La Suisse poursuit son règne en première position du Rapport 2020 sur les meilleurs pays

« L'analyse des meilleurs pays tire parti de l'expérience acquise par U.S. News depuis des décennies pour compléter les données par un journalisme de fond », a déclaré Kim Castro, rédactrice en chef et directrice du contenu de U.S. News. « En collaborant avec des leaders travaillant dans le secteur des données et le milieu universitaire, nous sommes en mesure d'aider les leaders d'opinion, les décideurs du monde des entreprises, les décideurs politiques et les citoyens à comprendre comment les perceptions influent sur la position de leur pays dans le monde. »

Principaux thèmes du Rapport 2020 sur les meilleurs pays :

La Suisse reste en première position dans le classement global . Le Canada se hisse au deuxième rang et le Japon au troisième. L'Allemagne et l'Australie complètent le top 5. Le Royaume-Uni arrive en sixième position, et les États-Unis ont gagné une place, en septième position.

« Le classement des meilleurs pays de cette année continue de nous montrer que les droits de l'homme, la diversité, la durabilité et le libre-échange sont au premier plan des préoccupations de beaucoup de gens dans le monde, ce qui nous lie les uns aux autres. Ces sujets fondamentaux sont essentiels pour la puissance de la marque d'une nation et reflètent de quelle façon la qualité de vie peut avoir une influence spectaculaire sur la perception globale », a déclaré Michael Sussman, le président-directeur général de BAV Group.

Outre le classement général, le rapport comprend également :

La méthodologie du classement des meilleurs pays en 2020 utilise des données recueillies dans le cadre d'une enquête exclusive auprès de plus de 20 000 chefs d'entreprise, de personnes ayant fait des études supérieures et appartenant à la classe moyenne ou à une classe supérieure, et de citoyens en général qui sont représentatifs de leur pays. « L'objectif du Rapport sur les meilleurs pays est de comprendre comment les perceptions mondiales sont liées aux investissements, au commerce extérieur et au tourisme d'une nation », a déclaré David Reibstein, professeur de marketing à la Wharton School.

Le classement des meilleurs pays comprend des articles détaillés, un explorateur de données interactif, des vidéos, des photos et des commentaires d'experts mondiaux venant des secteurs gouvernemental, entrepreneurial et universitaire. Il s'inscrit dans l'initiative de classement des gouvernements de U.S. News, qui mesure la performance des gouvernements au niveau international, étatique et local et comprend les projets des meilleurs États, des communautés les plus saines et des meilleures villes.

Pour consulter les classements complets et rechercher des profils de pays, veuillez consulter https://www.usnews.com/news/best-countries et suivre la couverture sur Facebook et Twitter en utilisant le mot-dièse #BestCountries.

Classement des meilleurs pays en 2020

*Consultez le classement complet ici.

Global

Suisse Canada Japon Allemagne Australie Royaume-Uni États-Unis Suède Pays-Bas Norvège

Le plus puissant

États-Unis Russie Chine

Pour créer une entreprise

Thaïlande Malaisie Chine

Pour la qualité de vie

Canada Danemark Suède

Pour les femmes

Danemark Suède Pays-Bas

Pour l'éducation

États-Unis Royaume-Uni Canada

Pour un mode de vie écologique

Suède Suisse Finlande

À propos de U.S. News & World Report

U.S. News & World Report est le leader mondial en matière de classements de qualité qui permet à ses lecteurs d'être mieux informés et de prendre de meilleures décisions sur les questions importantes qui affectent leur vie. Société numérique d'actualité et d'informations se concentrant sur les domaines de l'éducation, de la santé, des finances, des voyages, des voitures et de la citoyenneté, USNews.com propose aux consommateurs des conseils, des classements et des analyses afin d'aider les personnes à prendre des décisions complexes à toutes les étapes de leur vie. Chaque mois, plus de 40 millions de personnes consultent le site USNews.com pour effectuer des recherches et trouver des conseils. Fondé en 1933, U.S. News est situé à Washington.

À propos de BAV Group

BAV Group est un cabinet de conseil international spécialisé dans la compréhension des consommateurs et la stratégie marketing des marques. Grâce à BrandAsset® Valuator, un outil propriétaire de gestion des marques et une base de données mondiale de perception des marques par les consommateurs, BAV fournit des solutions stratégiques et créatives qui améliorent les résultats commerciaux. Depuis plus de 25 ans, BAV recueille des données et informations sur plus de 60 000 marques réparties dans 50 pays à travers le monde, en évaluant 75 dimensions importantes liées à l'image et l'équité des marques. BAV Group est une unité de VMLY&R, une société WPP. Veuillez visiter bavgroup.com pour en savoir plus.

À propos de Wharton School

Fondée en 1881 en tant que première école de commerce supérieure, la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie est reconnue mondialement pour son leadership intellectuel et ses efforts d'innovation permanents dans toutes les grandes disciplines de l'enseignement commercial. Disposant d'une large communauté mondiale et représentant l'une des facultés de commerce les plus publiées, Wharton crée de la valeur économique et sociale dans le monde entier. L'école compte 5000 étudiants de premier cycle, de MBA, de MBA pour cadres et de doctorat, ainsi que plus de 9000 participants aux programmes de formation pour cadres chaque année, et dispose d'un puissant réseau de 94 000 anciens étudiants. Pour plus d'informations, consultez le site http://seicenter.wharton.upenn.edu.

