La suite d'Atypical Games sur Radiation Island et Radiation City vous apporte la véritable centrale de Tchernobyl sur iOS pour 4,99 USD

MOUNTAIN VIEW, Californie, 9 août 2018 /PRNewswire/ -- Atypical Games, les créateurs primés de conception d'Apple qui sont à l'origine des séries visuellement riches, Sky Gamblers, Battle Supremacy et Infinite ont lancé aujourd'hui Escape from Chernobyl sur l'App Store d'Apple pour iOS et macOS. Dans le jeu, les joueurs arrivent à la centrale électrique de Tchernobyl, soigneusement recréée, pour découvrir les mystères qui restent sans réponse.

Découvrez les dangers et les ténèbres de Tchernobyl avec la nouvelle bande-annonce de lancement : https://www.youtube.com/watch?v=4RUJSWx4zwY.

Escape from Chernobyl (la fuite de Tchernobyl) est un jeu de survie-horreur qui se déroule dans le complexe de centrales de Tchernobyl. Le jeu offre une première partie inspirée par l'histoire qui se déroule à l'intérieur des bâtiments du réacteur et se transforme alors en une survie dans un monde ouvert avec une totale liberté d'exploration au cours d'une expérience ininterrompue : des espaces ouverts aux couloirs labyrinthiques de chaque bâtiment ainsi que les bâtiments de l'unité nucléaire.

Chercher des armes et de l'équipement n'est qu'une petite partie de ce qui est nécessaire pour surmonter ce formidable défi où les radiations avec des anomalies et des zombies tentent de vous tuer à tout moment.

Escape from Chernobyl propose des commandes améliorées et repensées ainsi qu'un large éventail d'armes de corps-à-corps et d'armes à feu utilisées dans un nouveau système de combat se basant la physique naturelle et les membres du corps blessés. Avec ce qui précède et le nouveau système de furtivité basé sur le bruit, chaque combat nécessitera une planification minutieuse et une véritable compétence.

Les compétences d'Atypical Games en matière de graphismes incroyables exploitent la technologie Metal et excellent dans ce monde dense et animé avec des détails sans précédent, un rendu physique, des ombres dynamiques et un post-traitement d'imagerie à grande gamme dynamique.

Jetez un coup d'œil au complexe de Tchernobyl infesté de zombies dans notre dossier de presse ici.

Pour en savoir plus sur Escape from Chernobyl et Atypical Games :

Devenez notre ami sur Facebook :www.facebook.com/AtypicalGames

Suivez-nous sur Twitter :http://www.twitter.com/HavasGroup

Site Web officiel : http://www.atypicalgames.com/escapefromchernobyl

À propos d'Atypical Games

Fondée par un groupe de développeurs de jeux vidéo passionnés, Atypical Games est une société basée en Californie ayant adopté une nouvelle approche en matière d'édition. Atypical, qui met l'accent sur l'expérience du joueur et les vraies valeurs de la conception de jeux, promet d'apporter au public des jeux de la plus haute qualité avec un excellent rapport qualité-prix. Les développeurs d'Atypical sont à l'origine de tous les titres Sky Gamblers™ et sont considérés comme les premiers créateurs de jeux de vol de combat pour appareils mobiles.

Contact pour la presse :



Atypical Games



+4(021)3116628



pr@atypicalgames.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/724730/atypicalgames_Logo.jpg

Related Links

https://www.atypicalgames.com