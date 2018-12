La suite publicitaire de Sizmek reçoit l'homologation du MRC

La plateforme SAS est maintenant un serveur publicitaire homologué MRC

NEW YORK, 20 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Sizmek, la plus importante plateforme publicitaire internationale axée sur l'achat qui œuvre à la création d'impressions évocatrices a annoncé aujourd'hui que la société a reçu une homologation du Media Rating Council (MRC) pour son nouveau serveur publicitaire, nommé Suite publicitaire Sizmek (SAS). Cette homologation englobe des impressions touchant l'affichage, les vidéos, le Web mobile et des applications mobiles intégrées pour un affichage plein écran, en plus d'une application bureautique unique.

La majorité des clients de Sizmek ont migré avec succès vers la nouvelle plateforme, conçue pour l'efficacité, la vitesse, et le contrôle. En regroupant données, médias et créativité générés par l'intelligence artificielle, la nouvelle plateforme simplifie les charges de travail, élimine les tâches inutiles et réoriente le calendrier aux fins de produire des résultats pour les clients.

« Nous sommes heureux de cette homologation accordée à la Suite publicitaire Sizmek », a indiqué Mark Grether, président-directeur général de Sizmek. « Ceci représente un autre jalon de notre transformation en leader indépendant dans les domaines médiatiques, des données et de la créativité, et consolide notre position en tant que plus important conglomérat international axé sur l'achat. La présentation de la SAS fait suite au lancement réussi de la nouvelle plateforme touchant la demande (DSP) de Sizmek plus tôt cette année. »

Sizmek est déterminée à fournir aux agences et aux annonceurs des comptes-rendus indépendants et impartiaux de leurs campagnes de marketing numériques et a historiquement fait preuve de cet engagement par l'homologation de plusieurs de ses services d'étalonnage et de production de rapports. En 2008, Eyeblaster, le prédécesseur de Sizmek, a également reçu une homologation du MRC, et depuis Sizmek a annuellement poursuivi l'obtention de telles reconnaissances. Le MRC travaille à s'assurer que les services d'étalonnage sont valides, fiables et efficaces et que ceux homologués satisfont aux normes les plus strictes en matière de qualité et de précision.

« La migration complète de nos campagnes vers la SAS s'est avérée un processus simple et nous sommes satisfaits autant de la façon dont celles-ci sont menées que de la capacité de production de rapports de la plateforme », a souligné Lauren Soule, directrice du contenu numérique chez Mayo Performing Arts Center. « Grâce à la SAS, le temps alloué à de nombreuses tâches est diminué de moitié. »

« Nos clients nous ont mentionné que des plateformes fermées et des systèmes en jardin clos représentent un obstacle à l'amélioration des données de premier niveau. En outre, les jardins fermés ne fournissent pas suffisamment de bonnes données pour mesurer efficacement les campagnes », a souligné Volker Hatz, directeur des données chez Sizmek. « Notre réaction est la suivante : nous sommes ravis d'offrir une solution libre-service, homologuée MRC et multiappareils capable de fournir des données brutes à convertir affichables et accompagnées de points de données personnalisées. »

