La superestrella de música urbana latina Farruko se une a el programa musical estelar para el evento inaugural de Triller Live Concert Series el 19 de junio en el parque loanDepot de Miami y dará un espectáculo en vivo por primera vez desde la pandemia; Boletos ya a la venta

LOS ANGELES y MIAMI, 4 de junio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Farruko, uno de los artistas lideres de la música urbana latina y aclamado a nivel mundial, subirá al escenario por primera vez en el parque loanDepot de Miami para ayudar dar inicio a Triller Live Concert Series el 19 de junio como parte de un concierto épico de tres horas que será el primer concierto de Miami con un público después de la pandemia por COVID. El concierto será seguido por un espectáculo de cuatro horas que combinará la música y algunos de los combates de boxeo mas importantes en un programa producido por el visionario productor de So You Think You Can Dance y American Idol.

Farruko se une a la superestrella de hip hop Meek Mill, superestrella latina Myke Towers, la leyenda del rap Snoop Dogg y la sensación del reggaetón Lunay en el concierto que comenzara a las 6:00 PM EDT. El concierto precede al evento de boxeo mas emocionante y lleno de emoción del año, que también ofrecerá entretenimiento entre peleas una vez que comience la cartelera. La noche también contara con una actuación sorpresa de un dúo nunca visto y exclusivo a este evento.

Producido por Nigel Lythgoe, el co-creador de So You Think You Can Dance, con los bailarines de salsa mas populares de Miami y una exhibición de pirotécnica de clase mundial, el evento de Fight Club es una noche sin precedentes que combina a los mejores artistas y boxeadores del mundo en un espectáculo de entretenimiento de cuatro cuadrantes que no debe perderse.

Farruko es reconocido como uno de los fenómenos musicales mas importantes de la industria de la música latina. Gracias a su fantástica versatilidad artística y su excelencia en el escenario, el artista multi-platino y ganador de dos Latin GRAMMY's ha logrado conquistar audiencias masivas en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los artistas mas innovadores del genero reggaetón.

Con ocho exitosos álbumes y múltiples colaboraciones con artistas internacionales de diferentes géneros, su éxito ha impactado a la comunidad latina en los estados unidos, de tal manera que su carrera ha sido reconocida por HBO con un documental, "Farruko: En Letra de Otro", enfocado en su carrera.

Su ultimo álbum, "Gangalee", debuto en el puesto numero dos en la lista de "Top Latin Songs" de Billboard, entro en la lista global de "Billboard 200" y fue certificado siete veces como multi-platino. Este disco presenta sencillos imprescindibles como "Nadie", "Inolvidable", "La Cartera" con Bad Bunny y "Delincuente" con Anuel AA. Asimismo, su sencillo "Calma – Remix" con Pedro Capo se convirtió en un éxito icónico del reggaetón popular, que no solo recibió un premio Latin GRAMMY, sino que también ha sido certificado como platino por la RIAA. Además, la canción recibió un premio ASCAP 2020 y tiene casi dos mil millones de vistas en su video musical. Farruko se caracteriza por sus habilidades altamente adaptables a todos los géneros musicales y su capacidad para romper barreras internacionales con su talento único. Demostrando constantemente su evolución musical, Farruko reafirma su posición como potencia artística en la industria de la música latina. Su ultimo lanzamiento, "Love 66", junto al famoso rapero de Staten Island CJ, es otro testimonio de eso.

El socio de Triller Fight Club, Snoop Dogg dijo: "Tener a Farruko, que es una estrella con tanto talento, no deja mas que decir. Sera mejor que estén en Miami el 19 de junio, o se perderán del momento cultural mas emocionante del año". Triller Live Concert Series precede al primer evento de boxeo que se lleva acabo en el parque loanDepot en Miami, Florida, hogar de los Miami Marlins, que se configurara en un entorno intimo y único con una audiencia por primera vez después de la pandemia por COVID. El evento ofrece algo para todos: amantes de la música, fanáticos del boxeo, adultos y niños.

Los precios oscilan entre $50 y $3,000 e incluyen opciones desde asientos VIP en primera fila hasta asientos tradicionales en los tazones superior e inferior del estadio, así como asientos cerca de los dos escenarios de entretenimiento a cada lado del ring, ubicados en el montículo del lanzador. Para comprar boletos y encontrar mas información, visite www.TrillerFightClub.com

El PPV ya está disponible para comprar por $49.99 (EE. UU. Y Canadá). Los aficionados fuera de Norteamérica pueden consultar el enlace FITE en https://www.fite.tv/watch/teofimo-lopez-vs-george-kambosos/2p97b/ para conocer los precios internacionales.

Acerca de FITE:

FITE es la plataforma global principal para deportes y entretenimiento en vivo que ofrece muchos de los eventos PPV y paquetes SVOD mas importantes de la industria con mas de 4.4MM de usuarios registrados. FITE esta disponible en todo el mundo a través de sus aplicaciones móviles iOS y Android, Apple TV, Android TV, ROKU, Amazon Fire TV y aplicaciones de Huawei. Ademas, FITE es compatible con Samsung, LG, Cox Contour, Vizio SmartCast TM , Foxxum, Chromecast, PS4, XBOX, ZEASN, Netrange, Vidaa / Hisense, VEWD, Netgem TV, Virgin Media, Xfinity 1 y Xfinity Flex de Comcast, así como 7,000 modelos de televisores inteligentes. Disponible en línea en www.FITE.tv. Siga a FITE en Twitter, Facebook e Instagram. Si sucede, está en FITE.

Acerca de loanDepot Park:

loanDepot Park es un estadio de béisbol con techo retráctil de ultima generación ubicado en el centro de Miami. Construido en 2012 y ubicado a menos de dos millas del centro de Miami, la singularidad y el atractivo del parque, incluidas las vistas sin obstáculos del horizonte de Miami gracias a seis paneles de vidrio operables, han convertido al lugar en un destino para el entretenimiento de clase mundial, que alberga una variedad de eventos deportivos, así como muchos eventos de negocios y entretenimiento.

Acerca de TrillerNet:

Triller Fight Club, Triller Live y FITE son propiedad de TrillerNet, la primera empresa de su tipo que consolida plataformas de contenido y tecnología para liderar el cambio hacia el Internet 3.0. TrillerNet combina la cultura de la música con los deportes, la moda, el entretenimiento y las plataformas influyentes a través de una vista de 360 grados del contenido y la tecnología. TrillerNet, que posee la popular aplicación Triller utilizada por músicos, celebridades, atletas y creadores de cultura en general, tiene mas de 300 millones de usuarios en todo el mundo. La aplicación Triller, a diferencia de otras aplicaciones populares de videos cortos con las que se suele comparar, anima a sus usuarios a publicar el contenido creado en la aplicación en otras plataformas de redes sociales y sitios web. La aplicación utiliza tecnología patentada de aprendizaje automático e inteligencia artificial que está vinculada de forma única al contenido en lugar del usuario. Al rastrear el contenido, Triller permite a sus creadores enviar su contenido de manera viral a sitios y redes afiliados y no afiliados que llegan a cientos de millones de usuarios adicionales. Los datos y la información recopilada de la red Triller, sus creadores, artistas y usuarios (de la aplicación y fuera de la red) se utilizan para programar contenido de formato más largo, conectar a los usuarios en la web con el contenido y brindar oportunidades sin precedentes de participación y monetización. TrillerNet ha desarrollado campañas de gran éxito que comienzan con la aplicación y continúan a lo largo de todo el ecosistema de contenido y tecnología con algunas de las marcas más importantes del mundo, incluidas Pepsi, McDonalds, Weedmaps, DraftKings, L'Oreal y muchas otras. TrillerNet ofrece a las marcas una solución de contenido y tecnología única, que incluye acuerdos directos con influencers y celebridades. Este viaje de contenido de marca comienza con un video de formato corto y puede expandirse fácilmente a contenido valioso de formato largo distribuido a través de Triller Network, como eventos de boxeo en vivo y PPV de música, desfiles de moda y contenido de realidad episódica en TrillerTV. Algunos de los más de 65 programas originales de TrillerTV de media hora incluyen "Ask a DAM Question" de la familia D'Amelios, Jennifer Lopez In The Morning, Jake Paul: Staying On Top, 2 Chainz Let's Do It, Spreading Love de DJ Khaled, Hype Thomas Petrou's Coffee Talks de House, Josh Pong de Josh Richards, Ur Lov'd: The Noah Beck Show, Fat Joe's Masterclass, The Perez Hilton Show y Too Tired To Be Crazy de Violet Benson, entre otros. TrillerNet también es propietaria de Verzuz, la enorme plataforma de transmisión de música en vivo lanzada por Swizz Beatz y Timbaland, y Triller Fight Club (www.TrillerFightClub.com), que se lanzó el año pasado con el exitoso Tyson-Jones Fight que rompió los récords digitales de PPV. Otras participaciones incluyen la plataforma líder de participación de el cliente impulsado por inteligencia artificial Amplify.ai, y FITE, la principal plataforma de transmisión de eventos en vivo y PPV, AVOD, SVOD.

