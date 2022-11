La superstar mondiale et humanitariste Ricky Martin participe au Global Citizen Forum à Ras Al Khaimah

Cette puissante alliance philanthropique permettra de récolter des fonds pour la Fondation Ricky Martin lors du Gala GCF

RAS AL KHAIMAH, EAU, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- À seulement 15 jours du Global Citizen Forum (GCF), qui ouvrira son sommet annuel 2022 les 16 et 17 novembre, Ricky Martin et la Fondation Ricky Martin se joignent à un groupe passionnant d'acteurs du changement, de célébrités et d'organisations qui s'efforcent de débloquer des opportunités pour créer un monde meilleur. Et vous pouvez vous aussi faire partie de cette expérience inoubliable. Réservez votre place dès aujourd'hui et préparez-vous à un événement vraiment inspirant.

The Global Citizen Forum Brings Global Superstar and Humanitarian Ricky Martin to Ras Al Khaimah

Ricky Martin, philanthrope, chanteur, acteur, auteur et militant de renommée internationale, est partisan de l'inclusion et estime que tous les droits sont des droits de l'homme. Avec Martin à sa tête, la Fondation Ricky Martin éduque, protège et défend les communautés vulnérables depuis plus de deux décennies et nourrit l'espoir de voir le monde devenir un meilleur endroit pour les enfants de toutes les générations à venir. La fondation est depuis longtemps reconnue comme une force majeure dans la lutte contre le trafic d'êtres humains, ainsi que pour sa réponse humanitaire immédiate après des catastrophes naturelles à Porto Rico et dans le monde entier.

Rejoignant le sommet en tant qu'orateur invité, Ricky Martin a déclaré : « J'ai hâte de rejoindre la mission du Global Citizen Forum et de participer à un événement important qui contribue à façonner l'avenir pour la prochaine génération. Avec notre vision alignée, notre alliance pour lever des fonds pour la Fondation Ricky Martin arrivera à un moment critique dans le monde où nous devons nous unir. »

Human Metamorphosis (la métamorphose humaine) est le premier chapitre du très attendu Sommet annuel de la FCG, qui se tiendra à Ras Al Khaimah sur trois ans. Il s'agira d'une expérience immersive et stimulante, conçue pour offrir une expression authentique de la citoyenneté mondiale catalysée par l'évolution de l'humanité. Elle couvrira un large éventail de sujets, de l'économie mondiale à l'escalade de la crise des réfugiés, en passant par le renforcement du leadership féminin et le déblocage des avancées technologiques pour la santé et le bien-être de l'homme.

Talimka Yordanova, PDG du Global Citizen Forum, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir un groupe extraordinaire de dignitaires, de délégués et de participants à Ras Al Khaimah pour le sommet annuel de cette année, qui catalysera des discussions profondes visant à faire progresser le progrès humain pour tous les individus à travers le monde. Nous apprécions vraiment le travail incroyable mené par la Fondation Ricky Martin, qui nous permettra d'étendre la portée et l'impact de notre mission. »

Outre la collecte de fonds pour la Fondation Ricky Martin, le gala du GCF comprendra une vente aux enchères destinée à soutenir les projets du HCR dans le monde entier, ainsi que la Global Gift Foundation. L'année dernière, le gala a rendu hommage à Eva Longoria et à la Fondation Eva Longoria pour leur incroyable travail auprès des femmes des communautés défavorisées et leur engagement à changer le discours sur leur potentiel inexploité.

