La superstar mondiale Neymar Jr. s'associe à Superdry pour mettre en avant la collection de sous-vêtements en coton organique

Ce partenariat marque une étape importante dans l'histoire de Superdry, qui verra la marque démarrer 2021 en amplifiant le message du style durable auprès d'un public mondial. En s'associant à la légende du football et à l'icône du style, Superdry continuera à promouvoir sa vision durable de l'avenir de la mode. Superdry s'est engagé à devenir une marque de coton 100 % biologique d'ici 2030 et soutient déjà 400 agriculteurs en Inde, en transition vers l'agriculture biologique, dans le cadre de l'initiative « Grow Future Thinking ».

En rejoignant la famille Superdry, Neymar Jr. a déclaré,

« Évidemment, quand on parle de vêtements, quel que soit leur type, la première chose que l'on veut, c'est le confort. Ce n'est pas différent avec les sous-vêtements et les vêtements de nuit. Mais si l'on ajoute la durabilité aux deux premières conditions, Superdry est, sans aucun doute, le meilleur que j'ai trouvé. Je suis très heureux du développement et du potentiel de ce partenariat. »

L'accord avec Neymar est une nouvelle étape dans la relance de la marque Superdry sous la direction de son fondateur, Julian Dunkerton, qui [hier] a été confirmé comme PDG permanent de l'entreprise.

La relation avec Neymar Jr verra Superdry s'engager à soutenir une cause qui lui tient à cœur, l'Instituto Projeto Neymar Jr (iNJR) basé dans le quartier de Jardim Glória, à Praia Grande, où Neymar Jr a grandi. Actuellement, l'association civile à but non lucratif compte plus de 2 000 enfants inscrits. Elle s'efforce d'élargir les possibilités offertes aux enfants, aux adolescents et à leurs familles qui vivent dans une situation de vulnérabilité sociale par l'éducation, la culture, le sport et la santé.

« La passion de Neymar pour la création de changements positifs à travers l'Instituto Projeto Neymar Jr. s'aligne sur nos objectifs de produire le produit le plus durable possible, tout en protégeant notre planète et en soutenant les personnes dans tout ce que nous faisons », déclare Julian Dunkerton. « Superdry fera ce qu'il faut pour entraîner un changement progressif dans nos communautés mondiales en laissant un héritage environnemental positif à la génération future, grâce à l'une des nombreuses initiatives passionnantes que nous avons prévues. »

De plus, Superdry s'est engagé à faire un don annuel pour aider l'iNJR à changer la vie des jeunes au Brésil, en adoptant un style durable qui contribue à protéger notre planète et notre peuple.

« Neymar Jr a un style unique sur et en dehors du terrain », déclare le directeur de la création de Superdry, Phil Dickinson. « Nous aimons son approche de la vie et sa créativité correspond parfaitement à la valeur de notre marque, qui est d'incarner l'esprit d'aventure. Nous fabriquons déjà des sous-vêtements étonnants et notre objectif est de les rendre encore meilleurs. Il s'agit d'un tissu en coton biologique super confortable, utilisant des ceintures en poly recyclé qui en font un produit 100 % durable et d'origine responsable. En plus des sous-vêtements, en collaboration avec Neymar, nous élargissons notre collection afin de proposer des essentiels en coton biologique dans une collection de vêtements de nuit. Tout cela signifie que vous pouvez avoir l'air élégant et faire de bonnes choses, même lorsque vous vous prélassez. »

Neymar Jr. joue actuellement au football pour le Paris Saint-Germain et l'équipe nationale brésilienne. Il a remporté la Ligue des champions, la Copa Libertadores ainsi que des trophées nationaux en France, en Espagne et au Brésil. En 2016, il a remporté une médaille d'or olympique avec l'équipe nationale du Brésil et s'est révélé être l'un des meilleurs buteurs de tous les temps pour la CBF. Neymar Jr. a une audience mondiale massive sur les médias sociaux avec plus de 143 millions de personnes rien que sur Instagram. Cette portée, combinée à une passion pour les causes sociales, fait de lui le partenaire idéal pour que Superdry puisse « Grow Future Thinking » (faire pousser la pensée future).

Superdry est une marque contemporaine qui se concentre sur la fourniture de produits de haute qualité et de style dans quatre collections. Inspiré par les cultures d'Amérique, du Japon et de Grande-Bretagne, Superdry propose un style décontracté, magnifiquement conçu, avec un contenu engageant. Les méthodes de fabrication, l'attention portée aux détails, les matériaux de qualité et l'art dessiné à la main sont les caractéristiques des collections. Superdry a une présence mondiale importante dans 65 pays. Superdry.com notre expérience numérique se vend en toute sécurité dans plus de 100 pays à travers le monde.

La mission de notre marque est d'inspirer et d'engager les consommateurs obsédés par le style, en laissant un héritage environnemental positif.

www.superdry.com

Contact : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1387886/Superdry_Neymar_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1387887/Superdry_Neymar_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1387889/Superdry_Neymar_3.jpg

SOURCE Superdry