La superstar russe Philipp Kirkorov fait son apparition sur la communauté Accidental Renaissance de Reddit pendant sa tournée « Color of the Mood »

La photo publiée, intitulée « Last McSupper », rappelle La Cène, la peinture murale de Léonard de Vinci.

Depuis quelques dizaines d'années, les médias russes qualifient Philipp Kirkorov de « roi russe de la pop ». Le chanteur est bien connu du public russophone du monde entier pour sa voix puissante, ses spectacles plein de couleurs et son style kitsch étincelant.

2018 a marqué le début d'une nouvelle ère pour l'artiste qui a sorti de nouvelles chansons populaires et trois vidéoclips qui ont suscité plus de 200 millions de vues sur YouTube dans leur ensemble et attiré un nouveau jeune public. (https://www.youtube.com/watch?v=IAuzNXGmkL4)

Les utilisateurs américains de Reddit qui ont vu Philipp Kirkorov pour la première fois ont été attirés par les styles originaux et les morceaux explosifs de l'artiste. Philipp Kirkorov présentera « Color of the mood » (« Tsvet nastroeniya »), sa dernière tournée acclamée par la critique, en Allemagne en octobre 2020 et il aura également des dates à Prague, Varsovie, Paris, Milan, Bucarest et Londres.

Il donnera bientôt un concert européen, le 27 juillet 2019, dans le légendaire Sporting Monte-Carlo (Monaco).

www.instagram.com/fkirkorov

www.kirkorov.ru

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/871822/Philipp_Kirkorov_in_Minsk.jpg

