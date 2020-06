La TAICCA fait ses débuts en ligne à l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy

Le pavillon virtuel de Taiwan présentera 15 exposants d'animation taïwanais et 21 films d'animation, dont « Hero of Heroes », l'adaptation cinématographique de la célèbre série de bandes dessinées Jhuge Shiro ; « Secret - Weapon » de Fish WANG, qui a remporté le prix Golden Horse du meilleur court métrage d'animation l'année dernière ; et « The Small Big », produit par le service de télévision publique (PTS) de Taiwan.

Les deux films d'animation taïwanais en compétition officielle sont particulièrement prometteurs. Il s'agit de « Great Hoax: The Moon Landing » de John HSU, sélectionné dans la catégorie des œuvres de réalité virtuelle, et de « Puppy Love », d'I-Wen CHEN, étudiante à l'Université nationale des Arts de Taipei, qui a été sélectionné dans la catégorie des courts métrages de fin d'études et qui a fait la une du magazine « Écran Total ».

Pour la première fois, la TAICCA participera au programme de rencontres Meet the Publisher pour faire la promotion de l'industrie de l'animation taïwanaise. Destiné aux professionnels du marché international, l'événement rassemblera douze éditeurs et présentera quarante-quatre bandes dessinées, livres d'images et projets d'arts graphiques. Le service de mise en relation de la TAICCA se chargera non seulement d'organiser des présentations et rencontres entre les producteurs d'animation internationaux et les éditeurs d'arts graphiques taïwanais, mais aussi de leur fournir des services de traduction afin de faciliter la création de nouvelles opportunités de coproduction et de collaboration internationales. Parmi les œuvres marquantes participant à cette rencontre, citons « The Corner Store I », « The Illusionist on the Skywalk », « Scrolls of a Northern City », ainsi que des livres d'images du célèbre auteur et illustrateur Jimmy LIAO.

Pour que ces événements de mise en relation soient fructueux, la TAICCA compte proposer à travers sa « TAICCA School » un cours unique animé par des experts en licences pour informer les créateurs et les exposants sur les droits de propriété intellectuelle avant qu'ils ne se lancent sur le marché international.

Même si la pandémie a perturbé les festivals et les salons cinématographiques internationaux, dont beaucoup ont été annulés ou transposés en ligne, la TAICCA est fin prête à présenter au public international le meilleur du contenu taïwanais.

Site web de Taiwan Animated : https://taiwancinema.taicca.tw/annecy/

Festival international du film d'animation d'Annecy : https://www.annecy.org/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1190975/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1190976/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1190973/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1190974/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1190977/6.jpg

SOURCE Taiwan Creative Content Agency