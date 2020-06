La TAICCA presenta lo mejor del cine de Taiwán en el Online Marché du Film del Festival de Cannes

El Taiwan Cinema Pavilion mostrará más de 80 películas de Taiwán en el Marché du Film online, llevando a cabo su debut en el mercado de cine internacional. Algunos de sus trabajos más destacados incluyen "My Missing Valentine", de Yu-Hsun CHEN, y una comedia de zombies en la que se muestra el Parlamento de Taiwán, "Get The Hell Out", del nuevo director I-Fan WANG.