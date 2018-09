La technologie Appearance Search d'Avigilon intègre le système Access Control Manager

Avigilon Corporation, une entreprise de Motorola Solutions, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle fonction Identity Search (recherche d'identité) avec la sortie prochaine de la dernière version de son logiciel Avigilon Control Center (ACC) 6.12.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/748336/Avigilon_Corporation.jpg )

Réunissant le logiciel ACC™ et le système Access Control Manager™, la nouvelle fonction Identity Search permettra aux opérateurs de rechercher rapidement une personne dans la totalité d'un site grâce aux informations de contrôle d'accès du titulaire de carte et de visionner immédiatement des clips vidéos liés d'activité aux portes. L'opérateur peut alors utiliser la technologie Avigilon Appearance Search™ pour localiser la position passée et actuelle de la personne sur le site.

« Nous avons développé notre nouvelle fonction Identity Search pour que nos clients puissent répondre rapidement aux questions "qui, quoi, où et quand" et prendre des mesures décisives, » a expliqué le Dr Mahesh Saptharishi, directeur de la technologie d'Avigilon. « En combinant nos technologies de surveillance vidéo, de contrôle d'accès et d'IA, nous offrons à nos clients une solution de sécurité puissante et unifiée pour les aider à contrôler et sécuriser proactivement leurs installations. »

Pour des renseignements sur la disponibilité du produit, veuillez contacter le département commercial d'Avigilon. Pour en savoir plus sur la fonction Identity Search et le logiciel ACC, rendez-vous sur avigilon.com/acc ou sur le stand C10 au salon ESSEN à Messe Essen, dans la ville allemande d'Essen, du 25 au 28 septembre.

La fonction Identity Search dans le logiciel ACC 6.12 devrait être disponible à la fin du mois de septembre et elle sera gratuite pour les utilisateurs actuels d'ACC 6.

À propos d'Avigilon

Avigilon, une entreprise de Motorola Solutions, fournit des solutions de sécurité fiables sur le marché mondial. Avigilon conçoit, développe et fabrique des solutions d'analyse vidéo, des logiciels et du matériel de gestion des vidéos en réseaux, des caméras de surveillance et des solutions de contrôle d'accès. Pour en savoir plus sur Avigilon, rendez-vous sur avigilon.com.

© 2018, Avigilon Corporation. Tous droits réservés. AVIGILON, le logo AVIGILON, AVIGILON APPEARANCE SEARCH, ACCESS CONTROL MANAGER, ACM, AVIGILON CONTROL CENTER et ACC sont des marques de commerce d'Avigilon Corporation. Les autres noms ou logos mentionnés dans le présent document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

