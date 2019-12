La technologie d'Arria Natural Language Generation étend la couverture des élections par la BBC au Royaume-Uni

L'objectif de BBC News Labs était d'étendre sa capacité à publier des articles personnalisés au niveau régional contenant des statistiques et des résultats locaux pour chacun de ses abonnés le soir des élections. Grâce à Arria NLG, le géant des médias a atteint son objectif et publié avec succès des centaines d'articles, présentant des données provinciales pour chaque démographie durant l'une des soirées d'informations les plus chargées dans l'histoire du Royaume-Uni.

Arria NLG est une forme d'intelligence artificielle qui transforme les données en langage écrit et parlé pénétrant. À l'avance de l'élection, des journalistes de la BBC ont préparé de multiples modèles d'articles dans Salco en utilisant Arria NLG Studio qui couvraient tous les scénarios et résultats possibles après la clôture du scrutin le jeudi 12 décembre. Les résultats ont été traités automatiquement en utilisant Arria afin de produire pour chaque circonscription des articles vocaux et textuels contextuels qui avaient été édités par des journalistes de la BBC avant leur publication.

Grâce à Arria NLG, la BBC a publié 689 articles locaux, 100 000 mots en 10 heures, fournissant les résultats des élections en temps réel pour chacune des 690 circonscriptions du pays. La rapidité et la précision avec lesquelles la technologie NLG d'Arria automatise la production de versions locales de reportages aident les éditeurs et les journalistes travaillant dans des environnements frénétiques dans lesquels les échéances sont primordiales, à adapter leur production et à fournir une couverture qui croît de façon exponentielle aux marchés locaux.

Dans une interview récente, David Caswell de BBC News Labs a évoqué la valeur que représente NLG à la fois pour la BBC et pour ses lecteurs, déclarant que « les systèmes de génération en langage naturel tels que Salco peuvent révéler les récits riches et pertinents contenus dans les ensembles de données publics à tous les habitants du Royaume-Uni. Ces reportages locaux, écrits dans un langage, un style et un ton qui les rendent accessibles aux audiences locales, peuvent inclure davantage de personnes aux débats orientés données qui, précédemment, étaient seulement ouverts à ceux qui savaient où trouver les données. » Lisez l'interview intégrale

« C'est un type de journalisme que nous ne pouvons pas faire avec des êtres humains en ce moment », a déclaré Robert McKenzie, éditeur de BBC News Labs. « Avec l'aide d'une machine, nous avons généré un reportage pour chaque circonscription qui a déclaré ses résultats hier soir, à l'exception de celle qui n'a pas encore fini le comptage des votes. Cela n'aurait jamais été possible [en utilisant des êtres humains]. »

« Nous sommes honorés de travailler avec BBC News, l'une des sociétés de médias les plus respectées au monde », a ajouté Sharon Daniels, PDG d'Arria NLG. « Ce que l'équipe de BBC News a accompli le soir des élections est une étape historique pour les médias du monde entier. Ce cas d'utilisation concluant démontre comment la technologie du langage naturel transforme la façon dont les gens travaillent en extrayant des renseignements à partir des données pour faire un récit plus complet.

« La plateforme Arria NLG Studio fusionne une analytique du langage et une linguistique informatique de pointe pour transformer directement les données en récits explicatifs et révélateurs qui sont pertinents pour l'audience qui reçoit les informations. »

