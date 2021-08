La technologie des systèmes intelligents aide GAC à se hisser au 176e rang du classement Fortune 500

Malgré un ralentissement économique mondial, GAC a enregistré une croissance des revenus de plus de 5 % en 2020, et des ventes de plus de 2 millions de modèles. Les chiffres du premier semestre de 2021 ont été particulièrement impressionnants. Les ventes globales ont augmenté de plus de 25 %.

À l'occasion de la journée des investisseurs 2021 de GAC Group, GAC a présenté certaines des réalisations technologiques stupéfiantes qui constitueront les fondements de sa progression future et qui feront du groupe un fabricant d'automobiles de premier plan à l'échelle mondiale.

Connectivité, nouvelle énergie | Les prochaines années chez GAC

« Sans technologie, il n'y aurait pas de GAC. » Cette devise englobe parfaitement la stratégie de développement de GAC et de ses filiales.

Au cœur du plan de GAC se trouvent les deux principes de la connectivité intelligente et de la nouvelle énergie.

GAC Group a récemment mis au point et mis à niveau plusieurs technologies pour véhicules, dont le système d'assistance à la conduite L2++, le Robotaxi, la voiture L4 sans chauffeur, la Magic Box, une voiture au concept remarquable développée par GAC, et le GIEC, l'un des habitacles intelligents les plus avancés de Chine.

Au cours des cinq prochaines années, GAC Group se concentrera sur l'amélioration complète de l'innovation indépendante et sur la réalisation d'un développement de haute qualité dans cinq domaines, soit : l'électrification, la connectivité intelligente, la numérisation, la communalisation et l'internationalisation.

L'un de ces projets est le nouveau parc industriel de véhicules à énergie nouvelle de GAC, qui se consacre à la production de véhicules purement électriques et de véhicules intelligents connectés. Ce parc revêt une importance capitale dans le passage à des véhicules et à une production plus écologiques, à faible émission de carbone et durables. Par ailleurs, GAC travaille en étroite collaboration avec le géant technologique Huawei à la production d'une voiture autonome haut de gamme destinée au marché privé, qui devrait entrer en production d'ici 2023.

S'efforcer de faire mieux

Cette 176e place dans le classement Fortune 500 est représentative du travail acharné et de la cohésion de la main-d'œuvre polyvalente de GAC Group. C'est une réussite dont il faut être fier, mais GAC s'engage à faire mieux, à dépasser ses limites antérieures pour grimper toujours plus haut sur la scène mondiale.

GAC est plus que prêt pour les cinq prochaines années. C'est parti!

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1594242/image_5011064_34633761.jpg

SOURCE GAC MOTOR