La technologie FPV de Sungrow stimule les projets d'énergie renouvelable en Israël

En Israël, avec ses nombreux déserts et où le manque de ressources en eau est une préoccupation constante, la protection des masses d'eau du pays est devenue une considération importante lors de la construction d'installations photovoltaïques flottantes. Par conséquent, Sungrow FPV a accordé une attention particulière aux propriétés mécaniques et aux propriétés de résistance aux intempéries, ainsi qu'aux performances environnementales particulièrement importantes des produits de la société. Leur équipement doit répondre à la fois à la norme de sécurité pour l'eau potable et aux exigences strictes des lois et règlements israéliens en matière de gestion de l'eau. Comme la plupart des centrales photovoltaïques flottantes sont construites sur des étangs ou de petits réservoirs, il est devenu la priorité de Sungrow FPV d'optimiser la conception des réseaux flottants tout en assurant la sécurité du système d'ancrage, afin de répondre aux exigences des clients en matière de capacité installée tout en fournissant des solutions d'ancrage temporaire pour faire face aux conditions sèches. Pour éviter d'endommager l'environnement sous-marin et la géomembrane imperméable sous-marine, l'équipe a personnalisé les solutions d'ancrage pour de nombreux projets, avec des méthodes d'ancrage flexibles et sans avoir recours à de gros équipements de construction, ce qui minimise l'impact sur les masses d'eau.

Plus de 40 centrales photovoltaïques flottantes devraient produire 230 millions de kWh d'électricité propre par an, ce qui permettra, dans une large mesure, de répondre à la demande locale d'électricité d'Israël, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pression environnementale résultant de la structure énergétique traditionnelle, et d'offrir de multiples avantages en termes d'électricité propre, de pisciculture, de protection de l'environnement et de conservation de l'eau.

Pour l'avenir, Sungrow FPV prévoit de continuer à se concentrer sur le développement et l'utilisation intégrée des technologies de centrales photovoltaïques flottantes, afin de fournir davantage de solutions innovantes et de démonstrations d'applications pour la sécurité de l'eau et le développement durable des ressources en eau dans le monde.

À propos de Sungrow FPV

Sungrow FPV est une filiale à part entière du groupe Sungrow, qui possède 24 ans d'expérience en matière de R&D et de production dans l'industrie photovoltaïque. Notre équipe expérimentée de R&D, qui comprend un certain nombre de scientifiques, a déposé plus de 100 brevets couvrant les technologies nécessaires pour le corps flottant, le système d'ancrage, l'inverseur et la plate-forme flottante d'appoint ainsi que l'exploitation et la maintenance du système. L'entreprise est un leader dans la définition des normes chinoises en matière de technologie photovoltaïque flottante et détient la plus grande part du marché mondial des équipements et installations photovoltaïques flottants depuis ces dernières années. Veuillez consulter le site www.sungrowpower.com pour en savoir plus sur le Sungrow FPV.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1574259/image.jpg

Related Links

https://www.sungrowpower.com/



SOURCE Sungrow FPV