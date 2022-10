La technologie Hisense garantit une circulation fluide pendant la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™

Depuis qu'Hisense s'est lancée dans ce secteur en 1998, elle est la société leader dans l'industrie du transport intelligent en Chine depuis dix années consécutives, et a participé à un certain nombre de projets d'envergure. En mars, Hisense a officiellement signé un partenariat avec le gouvernement d'Addis-Abeba, la capitale éthiopienne, pour un système de bus intelligent qui devrait être fonctionnel dans les 21 mois. Grâce à ce système, les citoyens peuvent obtenir les horaires de bus en temps réel au moyen d'applications mobiles et d'affichages d'information numériques. Le système permet également aux entreprises de transport public de réaliser une surveillance en temps réel, une surveillance à distance et une régulation intelligente, d'analyser l'adéquation entre le flux de passagers et la capacité de transport, l'attribution des ressources et la maintenance de surveillance, qui jettent les bases des futures décisions scientifiques.

L'écran LED de 6,40 mètres d'Hisense a été dévoilé au terminal de bus de CSW, le centre de transport de la ville intelligente de Jakarta, affichant le trafic en temps réel et les informations relatives aux horaires de bus pour fournir une expérience de voyage agréable pour les usagers. Jusqu'à aujourd'hui, les transports intelligents Hisense s'étendent à l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, Dubaï, l'Indonésie, la Thaïlande, le Vietnam, la Slovénie et la Serbie, etc.

Industries B2B : la prochaine percée clé pour Hisense

Ces dernières années, Hisense a continué à transformer ses produits et sa chaîne industrielle en produits haut de gamme et de haute technologie, devenant progressivement le leader mondial de l'industrie dans les industries B2B telles que les écrans commerciaux, les solutions médicales à ultrasons et les villes intelligentes, et a réussi à passer d'« entreprise d'électroménager » à une « entreprise de haute technologie ».

Hisense va accélérer la transformation et la modernisation industrielles, augmenter les investissements dans les ressources et le développement des activités dans le segment B2B, tout en renforçant davantage l'influence mondiale des activités B2B à l'étranger. Avec le développement de l'industrie B2B, Hisense contribue au bonheur humain et à un monde meilleur.

