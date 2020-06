- EHA25Virtual: La terapia guiada PET permite la omisión de radioterapia en el linfoma de Hodgkin no favorable en fase temprana

LA HAYA, Países Bajos, 12 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Durante décadas, el tratamiento de modalidad combinada (CMT) formado por cuatro ciclos de quimioterapia y radioterapia ha sido el estándar de atención en el linfoma de Hondgkin (LH) de fase temprana con factores de riesgo indicando un pronóstico desfavorable ("early-stage unfavorable HL"). Los resultados del CMT son buenos en cuanto al control del linfoma. Sin embargo, el uso de radioterapia en este grupo de pacientes jóvenes (edad media de unos 30 años en la aparición de la enfermedad) eleva la preocupación por los efectos secundarios a largo plazo. Dichos efectos secundarios pueden incluir enfermedad cardiovascular y malignidades secundarias.

El estudio HD17 investigó si la radioterapia puede omitirse del CMT para pacientes que responden bien a la quimioterapia, como se determina por la FDG-PET (tomografía de emisión de positrón). Se reclutaron 1.100 pacientes en el ensayo europeo, prospectivo y aleatorio.

El ensayo HD17 ha demostrado que la omisión de la radioterapia no resulta en un pérdida de control tumoral en los pacientes que responden bien a un regimen de quimioterapia estándar. De hecho, la mayoría de los pacientes responde bien a la quimioteapia y se beneficia de esta estrategia. La eficacia general de este ensayo fue extremadamente alta. En el seguimiento de cinco años, solo dos de cada 1.100 pacientes falleció por LH y solo uno falleció debido a los efectos secundarios emergentes del tratamiento. La mortalidad de los pacientes con LH desfavoravle de fase temprana en el estudio HD17 no difirió de la población alemana normal. Concluimos del ensayo HD17 que el concepto CMT puede y debería ser sustituido por una omisión guiada por PET de radioterapia para pacientes con LH desfavorable de fase temprana recientemente diagnosticado.

Ponente: Dr Peter Borchmann

Afiliación: Departmento de Medicina Interna, Hospital Universitario de Colonia, Colonia (Alemania)

Abstract:#S101 POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY GUIDED OMISSION OF RADIOTHERAPY IN EARLY-STAGE UNFAVORABLE HODGKIN LYMPHOMA: FINAL RESULTS OF THE INTERNATIONAL, RANDOMIZED PHASE III HD17 TRIAL BY THE GHSG (OMISIÓN GUIADA POR TOMOGRAFIA DE EMISIÓN DE POSITRON DE RADIOTERAPIA EN LINFOMA DE HODGKIN DESFAVORABLE EN FASE TEMPRANA: RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO HD17 DE FASE III ALEATORIO INTERNACIONAL POR LA GHSG)

Acerca del Congreso anual de la EHA: Cada año en junio, la EHA organiza su Congreso Anual en una importante ciudad europea. Debido a la pandemia del COVID-19, EHA transforma su encuentro físico en un Congreso virtual este año. Tenga en cuenta que nuestra política de embargo se aplica a todos los abstractos seleccionados en los resúmenes de prensa. Para más información, consulte nuestras directrices para los medios del Congreso aquí.

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpg

Sitio web: ehaweb.org

Related Links

https://ehaweb.org/



SOURCE European Hematology Association (EHA)