La Thaïlande renforce ses ambitions de pôle santé avec la médecine intégrative

BANGKOK, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec la pandémie de COVID-19, le public prend peu à peu conscience que les pratiques préventives sont tout aussi importantes que la médecine moderne pour le maintien de leur santé et de leur bien-être. Avec une solide infrastructure de santé et de bien-être et jouissant de la réputation de ses excellents professionnels de santé hautement qualifiés, la Thaïlande est plus que jamais prête à réaliser son objectif de devenir « Le pôle de santé et de bien-être mondial ». Le pays s'est efforcé de fournir des services de santé complets et holistiques pour répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de traitement d'ensemble du corps et de l'esprit.

Affordable but high quality modern medicine, integrated with traditional therapeutic treatment have propelled demand for Thailand’s medical and wellness services from abroad.

En 2021, l'Indice de sécurité sanitaire mondiale de l'Université John Hopkins a classé la Thaïlande au 5e rang mondial, et au 1er rang en Asie, en matière de capacité d'intervention en cas de pandémie. L'indice des soins de santé 2021 publié par le magazine CEO World a classé la Thaïlande au 13e rang eu égard aux facteurs de santé généraux.

Des coûts abordables, des professionnels de santé de haute qualité, des établissements de santé de classe mondiale et d'excellents services de bien-être ont stimulé la demande étrangère de services médicaux et de bien-être en Thaïlande. Avant la pandémie de coronavirus, la valeur du tourisme médical en Thaïlande s'élevait à environ neuf milliards de dollars américains en 2019 et devrait atteindre environ 24,4 milliards de dollars américains en 2027, selon Statista. Parmi les services médicaux les plus recherchés figurent les soins médicaux généraux et les interventions chirurgicales, les soins orthopédiques sophistiqués, la fécondation in vitro, les soins dentaires et les bilans médicaux.

« La force croissante du secteur de la santé en Thaïlande a été soutenue par un personnel médical hautement qualifié et attentif et par des équipements de niveau international. Sur plus de 370 hôpitaux et établissements médicaux, en décembre 2021, 60 d'entre eux étaient accrédités par la Joint Commission International (JCI) américaine, ce qui place le pays au cinquième rang mondial en termes de nombre d'établissements de santé accrédités par la JCI, » a déclaré Joel A. Roos, vice-président de la JCI chargé de l'accréditation, de l'amélioration de la qualité et de la sécurité internationales dans une entrevue avec la revue International Travel & Health Insurance Journal.

En s'appuyant sur une base solide, le pays vise à promouvoir dix spécialités en matière de services de santé et de bien-être, à savoir la médecine régénérative et anti-vieillissement, les médecines alternatives, la cardiologie, les troubles musculo-squelettiques, les soins dentaires, la fécondation in vitro, le traitement du cancer, les opérations chirurgicales, l'ophtalmologie (la cataracte) et la médecine de précision.

Les traitements traditionnels tels que le massage thaïlandais et la phytothérapie sont de plus en plus reconnus à travers le monde. De nombreux hôpitaux en Thaïlande ont comblé l'écart entre traitement médical et soins préventifs, rendant les soins de santé plus efficaces et plus complets. Le pays s'est également forgé une réputation de « capitale asiatique du spa » grâce à ses excellents services de bien-être qui allient des pratiques de soin traditionnelles et des technologies de santé et de bien-être de pointe.

Misant sur la prise de conscience croissante des avantages que représentent les médecines alternatives, en particulier les effets curatifs préventifs et holistiques, le gouvernement thaïlandais a lancé la Médecine Verte pour innover grâce à son riche héritage de médecine traditionnelle. Un nombre croissant de recherches scientifiques sont menées pour confirmer et développer l'intégration des herbes traditionnelles dans les services de soins modernes.

Il est grand temps de réconcilier modernité et traditions pour une vie plus saine et plus heureuse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1885817/DITP_Medical_release_F1.jpg

SOURCE DITP