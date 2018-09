La tondeuse à gazon de ville Yard Force® AMIRO est lancée cet automne et va aider les utilisateurs à maintenir facilement les jardins et à améliorer leur mode de vie

La tondeuse à gazon de ville Yard Force® AMIRO, spécialement conçue pour la ville et les petits jardins de banlieue, est lancée cet automne. La tondeuse à gazon robotisée AMIRO, qui est dotée de nombreuses fonctionnalités et d'un prix abordable, peut simplement être installée par les personnes dans leur jardin afin qu'ils profitent de leur temps libre. Elle rend la vie plus facile aux personnes occupées de profiter d'un temps précieux pour faire ce qui compte le plus.

Jardins modernes

Les gens vivent leur vie à un rythme rapide dans des endroits où l'espace est une priorité, que ce soit dans des villes ou des villages très fréquentés.

Les derniers rapports d'instituts de recherche pour l'Europe indiquent que plus de 70 % des jardins en Allemagne ont moins de 400 m² et qu'au Royaume-Uni, plus de 90 % des logements nouvellement construits ont des jardins plus petits de moins de 400 m². Cependant, l'apparence d'un jardin est très importante. La pelouse doit être absolument impeccable à tout moment, ce qui peut poser problème lorsque les gens n'ont pas suffisamment de temps pour entretenir le jardin. Trouver le bon outil pour faciliter la vie est donc très important.

Les tondeuses à gazon poussées sont une option. Les tondeuses à gazon fonctionnant à l'aide de moteurs à essence ou de moteurs électriques, d'une largeur de coupe d'environ 32 cm et d'un fonctionnement autopropulsé, permettent de tondre la pelouse en peu de temps.

Tondre le gazon de la manière traditionnelle peut être agréable, mais aussi très fastidieux, et il peut même arriver que les gens dérangent les voisins avec les bruits forts de la tondeuse, surtout le week-end.

La tondeuse à gazon de ville Yard Force® AMIRO améliore les modes de vie

La série de tondeuses à gazon de ville Yard Force® AMIRO a une largeur de coupe de 16 cm, une batterie de 20 V/2,0 Ah et un temps de fonctionnement continu de 60 minutes, une capacité d'inclinaison de 30 % et une tonte silencieuse jour et nuit, soit une solution parfaite pour les petits jardins.

La série de tondeuses à gazon robotiques Yard Force® AMIRO bénéficie de la technologie de sécurité active la plus avancée. De plus, le capteur de collision et le capteur de levage agissent comme des dispositifs de sécurité pour assurer une sécurité passive.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/747304/Yard_Force_AMIRO.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/747305/AMIRO_iRadar.jpg