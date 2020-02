La tour 53 West 53, premier gratte-ciel résidentiel de Jean Nouvel à New York, est désormais prête à accueillir des résidents

« Les résidents et les futurs acheteurs ont désormais une occasion exceptionnelle de vivre dans un chef-d'œuvre architectural qui a véritablement élevé la barre en matière d'habitat de luxe à Manhattan », a déclaré David Penick, directeur général de Hines.

Les cuisines sur mesure conçues par Thierry Despont sont équipées de crédences rétroéclairées en marbre classique statuaire translucide et d'armoires en verre laqué blanc avec des éléments de finition en nickel poli fabriqués en Italie par Molteni & C. Des plans de travail et îlots en marbre statuaire poli à bord biseauté s'accordent avec les réfrigérateurs Sub-Zero et les fours Miele encastrés ainsi que les plaques de cuisson au design épuré. Chaque appartement de la 53 West 53 est doté d'élégantes portes en noyer de qualité supérieure agrémentées de pièces en bronze sur mesure inspirées de la silhouette distinctive de la tour et fabriquées par ER Butler & Co. Les appartements sont également équipés de fenêtres pleine hauteur à triple vitrage qui réduisent le bruit extérieur et les variations de température tout en préservant l'intimité acoustique.

La 53 West 53 présente la particularité d'être intégrée à l'ensemble urbain du MoMA, réputé pour sa richesse architecturale. Trois nouveaux étages de galeries commerciales sont désormais ouverts dans la base du bâtiment, chacun étant relié aux espaces d'exposition actuels du musée et accessible depuis ces derniers. Les résidents bénéficient d'une adhésion au MoMA qui leur permet notamment d'organiser des événements privés dans le célèbre jardin de sculptures du musée.

Des équipements, du personnel et des services choisis avec le plus grand soin subliment le quotidien à la 53 West 53. Le centre de bien-être, géré par The Wright Fit, comprend une piscine de 20 mètres, un puits d'eau froide et un bain à remous bordés de jardins verticaux réalisés par le célèbre botaniste français Patrick Blanc, ainsi qu'un court de squash aux normes. Aux étages 46 et 47 se trouvent un salon double hauteur offrant des vues panoramiques ainsi qu'une salle à manger privative surplombant Central Park. Les résidents bénéficient également d'un service de restauration privée à domicile assuré par le restaurant de l'immeuble. Parmi les autres installations figurent une bibliothèque, une suite d'œnologie double hauteur pour la dégustation de vins, des celliers à température régulée proposés à la vente, une salle de projection privée, une salle de jeux pour enfants et des espaces de stockage privés proposés à la vente. Le hall d'entrée du bâtiment, dans lequel le service est assuré 24 h/24, a été conçu dans une palette mêlant chêne cérusé, marbre, albâtre, bronze et feuille d'or. On y accède par des entrées privées situées sur les 53 e et 54e rues.

