La toute nouvelle équipe d'essais Phelps Test Team de la marque « MP »

VISTA, Californie, 11 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La marque « MP » a annoncé ce jour le lancement de la Phelps Test Team, une plateforme en ligne conçue pour la communauté mondiale de natation. Première en son genre dans le secteur de la natation, la Phelps Test Team offre aux nageurs la possibilité de participer à la conception des équipements de natation les plus avancés au monde. Les membres auront un aperçu exclusif des produits, pourront communiquer directement avec la marque « MP » et réaliser les premiers essais des produits.

« La natation m'a tellement apporté au cours des années que je suis heureux d'inviter une communauté passionnée à communiquer ses commentaires et à aider la marque « MP » à poursuivre la réalisation des meilleurs produits destinés à la natation », a déclaré Michael Phelps. « J'ai beaucoup apprécié le fait de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de produits de la marque « MP » et la Phelps Test Team sera une occasion unique pour les nageurs de faire partie du processus. »

Le premier produit disponible auprès de certains membres de la Phelps Test Team sera la Matrix Beta Tech Suit, une nouvelle combinaison technique mise au point par une équipe internationale de scientifiques, d'ingénieurs et d'athlètes de calibre international, approuvée par la FINA. D'autres produits seront présentés à la communauté de la Phelps Test Team en 2020.

« La Phelps Test Team est une initiative ouverte à tous, conçue pour encourager les échanges et favoriser la participation de tous types de nageurs », a dit Todd Mitchell, vice-président d'Aqua Lung. « Poursuivant sa croissance et son évolution, la marque « MP » souhaite donner la parole aux nageurs, afin de les aider à collaborer avec nos produits et notre sport. »

Les nageurs doivent être âgés d'au moins 13 ans pour rejoindre la Phelps Test Team. Pour plus d'informations sur la Phelps Test Team veuillez consulter le site www.michaelphelps.com.

À propos de la marque « MP »

Lancée au printemps 2015, la marque « MP », conçue par Aqua Sphere, propose une vision commune pour développer des produits innovants, ouverts à tous et accessibles, destinés à un plus grand nombre de nageurs tout au long du cycle de vie de la natation. La marque « MP » offre des produits techniques de natation qui mettent à profit des technologies exclusives et des conceptions qui permettent d'améliorer les performances. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.michaelphelps.com.

À propos d'AQUA SPHERE

Établi à Gênes (Italie) en 1998, Aqua Sphere est le premier fabricant d'équipements pour la natation sportive, la baignade et le triathlon. Soutenu par un réseau de distribution international, Aqua Sphere est devenu une entreprise reconnue dans le monde entier, présente dans plus de 60 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.AquaSphereSwim.com.

