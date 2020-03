La très grande exposition de XCMG sur le salon CONEXPO-CON/AGG 2020 attire fortement l'attention et génère de nouvelles commandes et de nouveaux partenaires

La gamme complète de 24 produits phares de XCMG, répartis en six catégories, a offert un large éventail de solutions de construction aux clients du marché nord-américain haut de gamme, à savoir : trois grues innovantes, les nouvelles chargeuses XC9 adaptées à l'Amérique du Nord, huit excavatrices couvrant des tonnages petits à lourds, des machines routières intégrées, des appareils de forage sûrs et permettant des économies d'énergie, ainsi que des plateformes de travail élévatrices mobiles dotées de fonctions intelligentes.

Le lancement de la dernière pelle hydraulique électrique XE35U-E de XCMG a suscité une immense attention lors du salon. Équipée du groupe motopropulseur électrique personnalisé Cummins, cette excavatrice qui ne provoque pas de pollution est particulièrement adaptée aux conditions de travail ayant des exigences strictes en matière de bruit et de protection de l'environnement. Le modèle robuste mais rapide a fait preuve d'une précision extrême grâce à des performances époustouflantes au jeu de basketball.

Plus de dix partenaires des États-Unis et du Mexique ont signé pour devenir les concessionnaires de XCMG en Amérique du Nord, ce qui va renforcer la présence et l'influence croissantes de XCMG dans la région. Les clients, les opérateurs et les visiteurs ont également découvert les équipements XCMG lors de tests et ont parlé en termes élogieux de la conception, de la maniabilité, du confort et de la sécurité des produits XCMG.

Karl Robert, un client américain, a déclaré : « XCMG est une entreprise exceptionnelle qui conçoit des produits sensationnels et qui ne cesse de réaliser de grandes avancées dans le développement de produits. Je suis enthousiaste à l'idée de cette prochaine collaboration approfondie avec XCMG ».

Steve Jones, un client qui a signé de nouvelles commandes avec XCMG sur le salon CONEXPO-CON/AGG 2020, a déclaré : « J'ai particulièrement admiré la façon dont les équipements de XCMG ont aidé à la construction de l'hôpital Huoshenshan à Wuhan en réponse à l'épidémie due au COVID-19. La responsabilité sociale de XCMG pendant la crise m'a fait une forte impression ».

« XCMG étant l'un des principaux fabricants d'engins de construction au monde qui offre des catégories de produits et des solutions de construction complètes couvrant 50 industries et huit secteurs, elle a présenté sur le salon CONEXPO-CON/AGG 2020 une grande variété de produits qui peuvent répondre aux différents besoins des clients internationaux », a déclaré Xie Bin, directeur général de XCMG North America Corp.

À propos de XCMG

XCMG est un fabricant multinational de machinerie lourde, riche de 77 ans d'histoire. Il occupe actuellement la sixième place du classement mondial du secteur des engins de construction. L'entreprise exporte ses produits dans plus de 183 pays et régions du monde.

