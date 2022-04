La Tsinghua SIGS a mis au point des membranes en nitrure de bore fonctionnalisées à très haute perméance pour la catalyse hétérogène en nanoconfinement afin de produire de l'eau propre

La pollution de l'eau est principalement provoquée par l'Homme et peut perturber le fonctionnement des activités économiques et affecter notre santé. Dans ce contexte, la découverte de polluants organiques persistants tels que les produits pharmaceutiques et les pesticides dans les masses d'eau douce est inquiétante en raison de leurs effets nocifs avérés sur la santé humaine (p. ex. des malformations génétiques) après une exposition prolongée. Ces lourdes conséquences ont amené les Nations unies à inclure l'eau potable (ODD6) et la santé (ODD3) dans leurs objectifs de développement durable. Le professeur Zhang et ses collaborateurs ont présenté un procédé simple de fonctionnalisation de la membrane de nitrure de bore, qui consiste à nucléer des nanocatalyseurs au cobalt dans le réseau de nanocanaux de transport de l'eau à l'intérieur de la membrane. Les espèces réactives cristallines contenues dans la membrane avec de multiples sites actifs exposés activent spontanément le peroxymonosulfate, ce qui produit des DRO qui détruisent presque instantanément (en environ 80 ms) les polluants organiques à un débit rapide de 548 L m-2 h-1. La membrane de nitrure de bore s'est avérée stable et plus performante que les systèmes de catalyse confinés par membrane développés précédemment (perméance jusqu'à 26 fois supérieure). La membrane de nitrure de bore a favorisé la destruction ultrarapide de plusieurs polluants organiques, ce qui représente une alternative prometteuse pour les utilisations de catalyses à membrane.