La Turquie élargit son champ d'action dans l'industrie des machines avec MAKTEK Eurasia

Le salon MAKTEK Eurasia, organisé par Tüyap en collaboration avec l'Association des industriels et des hommes d'affaires de la machine-outil (TIAD) et l'Association des fabricants de machines (MIB), aura lieu du 26 septembre au 1er octobre 2022 au centre de congrès et de convention de Tüyap à Istanbul, en Turquie.

ISTANBUL, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Organisé pour la septième fois par Tüyap avec la collaboration de la TIAD et la MID, le salon MAKTEK Eurasia se prépare à accueillir les acteurs de l'industrie d'Eurasie du 26 septembre au 1er octobre 2022. Le salon se déroulera dans 14 salles et prévoit d'accueillir près de 70 000 visiteurs de 120 pays, principalement de Russie, des Balkans, d'Afrique et d'Europe, axés sur les machines-outils, le métal, les machines de traitement de la tôle, les supports, les équipements de coupe, le contrôle de la qualité, les systèmes de mesure, la CAO/FAO, les logiciels de gestion du cycle de vie des produits et les technologies de production.

MAKTEK FUAR

L'industrie des machines-outils : un indice de développement

L'effet multiplicateur généré par les machines-outils utilisées dans la production de toutes les industries dans les exportations de la Turquie, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale, les produits blancs, la défense et la production de machines générales, s'élevait à 22 milliards de dollars en 2021 et à 12 milliards de dollars au premier semestre 2022. En tant qu'industrie à fort effet multiplicateur, on considère la valeur d'usage de l'industrie plutôt que le rapport importation/exportation dans les pays développés, et cette valeur est considérée comme un critère dans le taux de croissance économique du pays.

Les investissements dans les machines-outils ont fortement augmenté en Turquie en 2020 et en 2021. Ils ont augmenté de 35,9 % pour atteindre 1,69 milliard de dollars en 2021, et de 8,4 % pour atteindre 885,2 millions de dollars au premier semestre 2022.

Les entreprises qui souhaitent augmenter leur volume d'échanges ont tout intérêt à se rendre au salon MAKTEK.

La production turque de machines-outils, qui a atteint une taille de marché de 915 millions de dollars avec une hausse de 27,8 % en 2021, a atteint 522 millions de dollars avec une hausse de 19,8 % au premier semestre 2022, même si son taux de croissance a légèrement diminué.

Diriger la transformation numérique et le développement innovant de l'industrie manufacturière nationale est l'un des principaux objectifs de cet événement. Le salon MAKTEK Eurasia devrait générer un volume commercial total de 2,5 milliards de dollars dans l'industrie manufacturière et ses sous-branches en Turquie.

