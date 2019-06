La UE afirma que Dominica es conforme con los impuestos

LONDRES, June 19, 2019 /PRNewswire/ -- La Commonwealth of Dominica cumple por completo con el criterio de impuestos de la UE, según anunció el viernes el European Council. La pequeña isla del Caribe se une a otras jurisdicciones que promocionan un buen gobierno y mantienen unos elevados estándares de impuestos justos. Esto se consigue después de que Dominica implementase una serie de normativa que fortalecen sus diligencias debidas, estando reflejado en su Programa Citizenship by Investment (CBI) – un pilar vital de su economía. En los últimos meses, asesores de impuestos como EY y Smith & Williamson han indicado que el Programa CBI de Dominica no está en riesgo de su información por impuestos. Esto estuvo secundado por el Consejero de la Reina, Balraj Bhatia, con una opinión formal que llegó a la conclusión de que el programa de Dominica no ayuda a la evasión de impuestos (CRS).

En marzo, Su Excelencia Sharlene Shillingford-McKlmon, Embajadora de la Eastern Caribbean States Mission to the European Union, señaló que el Parlamento de Dominica realizó esfuerzos para elevar los estándares de las diligencias debidas del país. Y declaró: "Se han llevado a cabo cambios necesarios para modificar las leyes según los requisitos de la UE", reflejando de forma específica el Fiscal Incentives Act, el International Business Companies Act y el Offshore Banking Act.

En agosto de 2018, los expertos de Financial Times evaluaron el marco laboral de las diligencias debidas de Dominica dentro del Programa CBI, descubriendo que era insuperable entre todos los países que realizaban operaciones en los programas que permiten a los inversores adquirir una segunda ciudadanía tras llevar a cabo una contribución para con la economía del país. En su CBI Index anual, los especialistas de la revista FT's Professional Wealth Management destacaron el papel central de las diligencias debidas fiables – que ayudan a seleccionar a los solicitantes con un buen soporte moral – poniendo en marcha el programa CBI de confianza. Cuando se evaluó en comparación con los siete 'pilares', incluyendo las diligencias debidas, Dominica fue clasificada ofreciendo la mejor ciudadanía económica de todo el mundo.

"Las diligencias debidas son el factor contribuyente más importante para la capacidad del programa CBI de cara a atraer a las personas adecuadas como ciudadanos", comentó Heyrick Bond Gunning, consejero delegado de S-RM, destacada consultora de inteligencia y riesgo.

Dominica utiliza los fondos CBI para patrocinar la sostenibilidad económica y medioambiental, tal y como destacó el Primer Ministro Roosevelt Skerrit de cara a crear la "primera nación del mundo resistente al clima" después de que la isla se viera afectada severamente por el Huracán María en el año 2017. Con este objetivo, la administración Skerrit se movilizó a sí misma para 'Build Back Better' y re-hospedar a 5.000 familias en un alojamiento a prueba de huracanes como parte de su Housing Revolution patrocinada por CBI. Dominica está además invirtiendo mucho en energía limpia al construir una planta geotérmica, con apoyo de socios internacionales y fondos del Programa CBI.

