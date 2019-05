La UEFA y Pepsi® anuncian la actuación de Imagine Dragons en la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi

Ahora en su cuarto año, la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi fusiona los mundos de la música, el entretenimiento y el deporte con una actuación llena de energía de la mano de los artistas más importantes de la música a nivel mundial. Tras la actuación de la sensación pop Dua Lipa que batió récords el año pasado, la tan anticipada ceremonia de apertura 2019 ofrecerá un nivel de producción nunca antes visto antes de una final de la Liga de Campeones de la UEFA. Con pirotecnia y efectos especiales asombrosos, los aficionados disfrutarán de una actuación musical cautivadora y visualmente espectacular.

Dan Reynolds, cantante principal de Imagine Dragons, dijo: "Es un honor tocar en la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA con Pepsi para algunos de los aficionados al deporte más apasionados del planeta. Madrid disfrutará de un espectáculo extraordinario".

La final de este año se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid el sábado 1 de junio y se transmitirá en más de 200 países y territorios del mundo, mientras que la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA presentada por Pepsi tendrá lugar solo 10 minutos antes de que comience el partido más importante en el fútbol de clubes de Europa.

"Como marca con una trayectoria legendaria tanto en la música como en el fútbol, no hay nada más grande ni mejor para Pepsi que la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones de la UEFA. Asociarnos con la UEFA para llevar entretenimiento en vivo a la final es una forma excepcional de darlo todo por lo que nos apasiona, a nosotros y a los aficionados", dijo Natalia Filippociants, vicepresidenta de Mercadeo de Bebidas globales de PepsiCo. "Cada año, subimos el nivel del espectáculo y la energía en el estadio minutos antes del comienzo del partido. Y poder presentar a la mejor banda de rock del momento, Imagine Dragons, para lo que sin duda será una final electrizante, es una verdadera celebración de lo que esta asociación alcanzó, y de lo que vendrá".

Por su parte, Guy-Laurent Epstein, director de Mercadeo de UEFA Events SA, comentó: "Nos alegra muchísimo colaborar con Pepsi en la ceremonia de apertura de la final de la Liga de Campeones 2019 de la UEFA. Por cuarto año consecutivo, la ceremonia de apertura reúne música, entretenimiento y deporte para brindar una experiencia fantástica a los aficionados, y Pepsi es el socio perfecto para hacerlo. La actuación de Dua Lipa el año pasado fue un éxito rotundo y rompió récords como nuestro contenido más visto de la historia en las redes sociales. Sabemos que Imagine Dragons va a potenciar la pasión de nuestros aficionados por la ceremonia de apertura con un espectáculo de rock que nunca olvidarán".

Junto a su patrocinio continuo de la Liga de Campeones de la UEFA, Pepsi lanzó su eslogan y plataforma internacionales FOR THE LOVE OF IT™ a comienzos de este año, con una campaña mundial protagonizada por Leo Messi y Mohamed Salah dando vida al amor de la marca por el fútbol y mostrando hasta dónde llegaría la gente por el sabor delicioso de Pepsi.

Además, Pepsi recibirá a los aficionados en el Festival de Campeones de la UEFA en Madrid, que contribuirá a generar más entusiasmo antes del partido. El festival está abierto al público y ofrecerá una serie de actos musicales durante cuatro días, con actuaciones estelares del popular dúo de EDM Dimitri Vegas & Like Mike el viernes 31 de mayo y del grupo de pop internacional detrás del nuevo jingle de Pepsi de este año, Now United, el sábado 1 de junio.

