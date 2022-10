La UICN y Huawei lanzan la publicación Tech4Nature para mostrar las mejores prácticas en la conservación de la naturaleza basada en la tecnología

GLAND, Suiza, 19 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y Huawei han lanzado hoy la publicación de PANORAMA Tech4Nature – Solutions in Focus, que muestra el papel de la tecnología en el logro de resultados efectivos de conservación de la naturaleza en 22 proyectos de 19 países.

Tech4Nature – Solutions in Focus

Los casos a los que se refiere la publicación fueron seleccionados entre más de 50 soluciones que abordan seis grandes retos de conservación. Estos retos incluyen la gestión de las áreas protegidas, el seguimiento de las especies, el cultivo de la participación comunitaria y la financiación de las acciones de conservación.

"Existe un claro y creciente impulso y aceptación por parte de la comunidad conservacionista para utilizar más tecnología, pero también para desarrollar y crear nuevas formas de aplicarla. El despliegue adecuado de la tecnología ayudará a garantizar unos beneficios más sostenidos de su aplicación para lograr una acción de conservación justa y eficaz", afirmó James Hardcastle, director de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN.

Los proyectos que se llevan a cabo en México y China son dos casos típicos incluidos en la publicación. En la península de Yucatán, en México, se ha desplegado una solución para vigilar la población de jaguares y sus presas a través de un sistema en red de trampas cámara y seguimiento acústico, con algoritmos de IA entrenados para detectar e identificar a los jaguares individuales. Los datos proporcionados también permitirán conocer cómo el cambio climático está afectando a los ecosistemas prioritarios de la costa norte de la península de Yucatán. Un aspecto clave de este proyecto es la participación de la comunidad en todo el ciclo del proyecto para impulsar los resultados generales.

En China, se ha desplegado un sistema inteligente de prevención de incendios diseñado para proteger los hábitats del panda gigante en varios lugares, incluida la reserva natural nacional de Tangjiahe, un lugar que figura en la Lista Verde de la UICN. En los hábitats del panda de Sichuan se analizan en tiempo real las imágenes por satélite para detectar posibles incendios. Se pueden verificar rápidamente los riesgos y enviar al instante las alertas a los guardaparques sobre el terreno. En 2021, el sistema permitió reducir en un 71 % los incendios graves.

Para apoyar la adopción y replicabilidad de las soluciones basadas en la tecnología, la publicación incluye una descripción detallada de los factores de éxito de cada estudio de caso. También proporciona tanto el marco de una arquitectura de soluciones tecnológicas como una lista de comprobación para ayudar a los nuevos implementadores de soluciones tecnológicas a asegurarse de que la implementación sea adecuada y capaz para superar los retos de conservación.

La publicación también pone de relieve las deficiencias existentes en la comprensión del impacto de la tecnología tanto en la vida silvestre como en las personas, y subraya la necesidad de transparencia, inclusión y responsabilidad a la hora de desplegar soluciones basadas en la tecnología.

"La tecnología digital es un elemento clave para la conservación de la naturaleza. Con un despliegue cada vez mayor de la tecnología y las colaboraciones multisectoriales, creemos que la eficacia y el efecto de la conservación de la naturaleza mejorarán continuamente", afirmó Catherine Du, responsable del programa TECH4ALL de Huawei.

Impulsada por la IUCN y Huawei , Tech4Nature está desarrollando soluciones digitales que se pondrán a prueba en cinco países de referencia: Suiza, España, Mauricio, México y China. El programa tiene como objetivo cubrir más de 300 áreas protegidas en todo el mundo para 2023 y evaluar el éxito de la conservación a través del estándar de la Lista Verde de la UICN.

Con el objetivo de ofrecer orientación sobre el uso adecuado de la tecnología en la conservación de zonas y de implicar directamente a la industria de las TIC en el apoyo a los resultados de la conservación de la naturaleza, Tech4Nature – Solutions in Focus es la primera publicación en el marco de la asociación UICN-Huawei.

La iniciativa en sí es también la primera vez que la UICN se embarca en una asociación importante con la industria de las TIC, combinando las amplias normas, conocimientos y experiencia de la organización en materia de conservación con las innovaciones que permite la tecnología.

Acerca de la UICN

La UICN es una unión de miembros conformada exclusivamente por organizaciones del gobierno y la sociedad civil. Proporciona a las organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales los conocimientos y los instrumentos que hacen posible lograr simultáneamente el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza.

Creada en 1948, la UICN es ahora la mayor y más diversa red medioambiental del mundo, que aprovecha los conocimientos, recursos y alcance de más de 1.400 organizaciones miembros y unos 17.000 expertos. Es un proveedor líder de datos, evaluaciones y análisis de conservación. Su amplia membresía permite a la UICN desempeñar el papel de incubadora y depositaria de confianza de las mejores prácticas, herramientas y normas internacionales.

La UICN ofrece un espacio neutro en el que diversas partes interesadas, como gobiernos, ONG, científicos, empresas, comunidades locales, organizaciones de pueblos indígenas y otros, pueden trabajar juntos para forjar y aplicar soluciones a los retos medioambientales y lograr un desarrollo sostenible.

En colaboración con numerosos socios y colaboradores, la UICN lleva a cabo una amplia y diversa cartera de proyectos de conservación en todo el mundo. Al combinar los últimos avances científicos con los conocimientos tradicionales de las comunidades locales, estos proyectos trabajan para revertir la pérdida de hábitats, restaurar los ecosistemas y mejorar el bienestar de la población.

Acerca de la Lista Verde de la UICN

La iniciativa de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN está aumentando y reconociendo el número de Áreas Protegidas y Conservadas en todo el mundo que están gobernadas de forma justa y gestionadas de forma eficaz para lograr resultados de conservación satisfactorios.

Al centro de la iniciativa de la Lista Verde de Áreas Protegidas y Conservadas de la UICN (Lista Verde de la UICN) se encuentra la única norma mundial para las mejores prácticas en la conservación efectiva basada en áreas. Se trata de un sistema de certificación para las áreas protegidas y conservadas, como parques nacionales, sitios naturales del Patrimonio Mundial, áreas conservadas por la comunidad y reservas naturales, que se evalúan para que sean gestionadas de forma eficaz y justa. La lista completa de lugares de la Lista Verde de la UICN está disponible aquí .

Acerca de Huawei

Fundada en 1987, Huawei es un proveedor global líder de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y dispositivos inteligentes. Tenemos más de 197.000 empleados y operamos en más de 170 países y regiones, atendiendo a más de 3.000 millones de personas en todo el mundo.

Nuestra visión y misión es llevar lo digital a todas las personas, hogares y organizaciones para lograr un mundo inteligente y totalmente conectado. Para este fin, impulsaremos la conectividad generalizada y promoveremos la equidad de acceso a las redes; llevaremos la nube y la inteligencia artificial a todos los rincones de la tierra para ofrecer un poder informático superior donde se necesite, cuando se necesite; construiremos plataformas digitales para ayudar a todas las industrias y organizaciones a ser más ágiles, eficientes y dinámicas; redefiniremos la experiencia del usuario con la inteligencia artificial haciéndola más personalizada en todos los aspectos de la vida de la gente, ya sea que estén en sus casas, en la oficina o en movimiento.

Acerca de TECH4ALL de Huawei

TECH4ALL es la iniciativa de inclusión digital a largo plazo de Huawei que pretende no dejar a nadie atrás en el mundo digital. En el tema del medioambiente, TECH4ALL se centra en la protección de la biodiversidad. Hasta la fecha, hemos trabajado con socios como la UICN y Rainforest Connection, así como con muchos socios locales, para aplicar tecnologías digitales, como las redes de telecomunicaciones, el IoT, la nube y la IA, para proteger los bosques, los océanos y los humedales en más de 15 países.

Para más información, visite el sitio web de Huawei TECH4ALL en https://www.huawei.com/en/tech4all

https://twitter.com/HUAWEI_TECH4ALL

Acerca de PANORAMA

PANORAMA - Solutions for a Healthy Planet (Soluciones para un Planeta Saludable) es una iniciativa de asociación para documentar y promover ejemplos de soluciones inspiradoras y replicables en toda una serie de temas de conservación y desarrollo sostenible, permitiendo el aprendizaje y la inspiración intersectoriales.

PANORAMA permite a los profesionales compartir y reflexionar sobre sus experiencias, aumentar el reconocimiento del trabajo realizado con éxito y aprender con sus compañeros cómo se han abordado retos similares en todo el mundo.

Diferentes disciplinas temáticas y comunidades contribuyen a PANORAMA. En la plataforma web, estas comunidades están representadas a través de portales. A medida que PANORAMA evoluciona, damos la bienvenida a temas adicionales y a nuevos socios.

