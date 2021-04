La valeur de la technologie brevetée de ZTE dépasse 45 milliards de yuans

SHENZHEN, Chine, 27 avril 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées au secteur des télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a été inclus parmi les principaux participants et concepteurs de normes 5G mondiales pour son rôle de leader international dans le domaine de la 5G, qu'il s'agisse de technologie, brevets, normes, industries et terminaux, selon le dernier rapport intitulé « Challenges and Prospects for China's Telecommunications Industry and Intellectual Property Market », rédigé par la société Jones Lang LaSalle (JLL), spécialisée dans la gestion de l'immobilier et des placements.

Selon ce rapport, ZTE figure également parmi les meilleures entreprises proposant des solutions de présentation des brevets mondiaux, un classement obtenu en reconnaissance de sa contribution à la recherche et aux paramètres standard de la technologie 5G mondiale. À ce jour, la valeur de la technologie brevetée de ZTE a dépassé les 45 milliards de yuans.

ZTE s'est engagée à créer de la valeur pour les clients par l'accumulation de brevets de haute qualité et a pour objectif de devenir un « bâtisseur de route de l'économie numérique »

Avec l'avènement de l'ère de l'économie numérique, une nouvelle génération de technologies de l'information mobiles comme la 5G est devenue une force motrice clé pour la transformation numérique et la modernisation de l'ensemble de la société. L'amélioration de l'innovation technologique indépendante et le renforcement de la culture et de la présentation de brevets de haute qualité jouent un rôle important dans le développement des entreprises chinoises. En tant que contributeur majeur aux normes mondiales de la 5G, ZTE prend soin de renforcer ses compétences de base et poursuit ses recherches et son développement dans les technologies clés et les sciences fondamentales. Au cours des dernières années, l'entreprise a investi plus de 10 milliards de yuans par an dans la recherche et le développement. En 2020, ses dépenses en recherche et développement ont atteint 14,8 milliards de yuans, représentant 14,6 % de son chiffre d'affaires d'exploitation.

À mesure que la technologie 5G acquiert de la maturité et gagne en popularité, les grands fabricants mondiaux renforcent leur compétitivité fondamentale dans la présentation itérative des brevets. ZTE a lancé une maquette de brevet de haute qualité dans de nombreux domaines liés à la 5G. L'entreprise renforce constamment ses capacités novatrices de recherche et développement afin de maintenir ses avantages concurrentiels sur les marchés nationaux et internationaux. De plus, en raison de sa configuration stratégique mondiale, l'entreprise continue de proposer à ses clients des produits innovants et des services de haute qualité, et s'engage à créer de la valeur pour ses clients en tant que « bâtisseur de route de l'économie numérique ».

ZTE, soutenue par ses dépenses élevées en recherche et développement et par son accumulation continue de technologies, a déposé plus de 80 000 demandes de brevets à l'échelle mondiale au mois de mars 2021 et cumulé plus de 38 000 brevets délivrés à l'échelle mondiale, dont 4 270 demandes de brevets sur puce et plus de 1 800 brevets délivrés. D'après le nouveau rapport « Who is leading the 5G patent race? », publié en février par IPlytics, ZTE se classe parmi les trois premières entreprises au monde pour son leadership en matière de développement durable dans le domaine des brevets essentiels à une norme pour la technologie 5G en vertu de l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI).

Des stratégies d'exploitation efficientes favorisent efficacement la conversion des réalisations en matière d'innovation et stimulent la croissance de haute qualité des actifs incorporels

Avec l'amélioration significative des capacités d'innovation et de création, ZTE a constamment renforcé l'utilisation de la propriété intellectuelle (PI). En plus de renforcer la culture et la présentation des brevets de grande valeur, ZTE promeut de manière proactive l'application, la conversion et la mise en œuvre des brevets dans le cadre de stratégies d'exploitation très efficaces. D'une part, elle s'efforce d'améliorer l'alignement des demandes de brevet et de la recherche et du développement technologiques sur la demande du marché, tout en améliorant continuellement la qualité des demandes de brevet. D'autre part, avec la mise en place d'un système de gestion tout au long du cycle de vie de la PI, la gestion de la PI est effectuée dans tous les flux de travail, y compris la recherche et le développement, le marketing, l'approvisionnement, la conception de la production et les ventes, et ainsi de suite. De cette manière, un réseau de protection des brevets bien conçu et efficace est construit pour promouvoir la croissance de haute qualité de la valeur commerciale des actifs incorporels de l'entreprise.

« En tant qu'entreprise chinoise de haute technologie évoluant au sein de cette concurrence mondiale, ZTE est pleinement consciente de la valeur et de l'importance de la recherche et du développement et de l'innovation technologique indépendants. La société a maintenu de puissants investissements dans la recherche et le développement pendant des décennies et a accumulé un grand nombre de réalisations technologiques innovantes », a déclaré Hu Yi, vice-président et responsable du département de la propriété intellectuelle de ZTE Corporation. « Certaines de ces réalisations ont été transformées en produits de haute technologie afin d'aider ZTE à développer son activité sur des marchés internationaux comme l'Europe et l'Amérique du Nord, et certaines d'entre elles sont devenues des actifs intangibles, y compris des propriétés intellectuelles, comme les brevets. » "

« Avec l'évolution de l'époque et le développement des industries, ZTE cherche activement à explorer et à exploiter davantage la valeur des actifs incorporels. L'entreprise obtient des licences croisées de brevets avec des entreprises classiques de l'industrie des télécommunications, réalisant ainsi une itération rapide de nouvelles technologies et de nouveaux produits par le biais d'interactions commerciales et promouvant les technologies de l'industrie des télécommunications pour avoir un impact plus important sur les industries verticales. »

« En outre, nous recueillons des investissements raisonnables en recherche et développement par le biais de transferts, licences et autres méthodes de gestion pour construire une boucle fermée de développement durable fondée sur trois piliers : Innovation - Opération - Re-innovation. » Au cours des dernières années, les revenus de propriété intellectuelle de ZTE ont augmenté régulièrement, ce qui a apporté des avantages en espèces à l'entreprise et continuera de créer des avantages prévisibles. On estime que nos propriétés intellectuelles rapporteront près de 4,5 à 6 milliards de yuans à l'entreprise entre 2021 et 2025. » a ajouté M. Hu Yi.

En tant que leader de l'innovation mondiale et de la valeur commerciale de la propriété intellectuelle, ZTE a toujours considéré la propriété intellectuelle comme la stratégie de base pour le développement des entreprises. À l'avenir, ZTE continuera de renforcer ses compétences de base en améliorant la qualité de la création de la propriété intellectuelle et l'efficacité de l'utilisation et de la gestion de la PI. Tout en assurant un bon équilibre entre l'investissement dans l'innovation technologique et le rendement de la propriété intellectuelle, ZTE s'associera à tous les partenaires pour promouvoir un développement de haute qualité de l'écosystème de la propriété intellectuelle, et permettre la transformation numérique et intelligente de la société, ainsi que sa modernisation.

