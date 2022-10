La valeur du prix Lionel Gelber passe à 50 000 $

— Le prix annuel du livre organisé par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto est décerné au meilleur livre sur les affaires internationales —

TORONTO, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- La valeur du prix de l'un des plus grands prix littéraires du Canada passera à 50 000 $ pour la candidature gagnante, a annoncé aujourd'hui le conseil d'administration du prix Lionel Gelber.

« Depuis plus de 30 ans, le prix Lionel Gelber met en lumière certaines des questions et certains des auteurs les plus importants écrivant dans le domaine des affaires internationales », a déclaré Judith Gelber, présidente du conseil d'administration du prix Lionel Gelber. « Nous sommes ravis d'augmenter la valeur du prix et d'attirer davantage l'attention sur ces œuvres importantes. »

Le prix Lionel Gelber, décerné chaque année par la Munk School of Global Affairs & Public Policy de l'Université de Toronto et le magazine Foreign Policy, est attribué au meilleur livre sur les affaires internationales publié en anglais chaque année. Le prix avait auparavant une valeur annuelle de 15 000 dollars canadiens. Le lauréat recevra son prix lors d'une cérémonie et d'une conférence publique organisées à la Munk School of Global Affairs & Public Policy en avril 2023.

Le conseil d'administration du prix Gelber a également annoncé que le professeur Ian Shugart deviendra le nouveau président du jury du prix. M. Shugart a récemment été nommé à l'école Munk en tant que professeur, filière enseignement. Il avait auparavant travaillé dans la fonction publique fédérale en tant que greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet et a été assermenté au Sénat du Canada le 29 septembre 2022.

« Je suis honoré de diriger le jury du prix Lionel Gelber et de mettre en lumière certaines des conversations mondiales les plus importantes de notre époque », a déclaré Shugart. « Nous sommes redevables à l'ancienne présidente du jury, Janice Stein, pour son excellente gestion du prix et nous sommes impatients de travailler avec les estimés jurés de cette année pour sélectionner le titre gagnant. »

Le prix a été fondé en 1989 par l'ancien diplomate canadien Lionel Gelber, dans le but d'approfondir le débat public sur les grandes questions internationales. Parmi les récents lauréats figurent Carter Malkasian pour The American War in Afghanistan: A History, Matthew C. Klein et Michael Pettis pour Trade Wars are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace, Ivan Krastev et Stephen Holmes pour The Light that Failed: A Reckoning, et Adam Tooze pour Crashed: How a Decade of Financial Crises Changed the World.

