La valeur totale des transactions du Double 11 Shopping Festival en Chine dépasse pour la première fois les billions de yuans

Communiqué de Syntun : Le Double 11 Shopping Festival en Chine a généré une GMV de 1 115,4 milliards de yuans

BEIJING, 14 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Après 14 ans de développement, le festival commercial Double Eleven a mûri. Cette année, au lieu d'annoncer les résultats des ventes, les plateformes se concentrent davantage sur les réalisations dans des domaines tels que l'aide aux agriculteurs, et la protection verte et environnementale. Au-delà de la valeur commerciale, les plateformes continuent d'améliorer leur capacité à créer de la valeur sociale. Toutes les plateformes et les marques se sont concentrées sur la façon de retenir les utilisateurs et de leur offrir une meilleure expérience d'achat.

Syntun Release: China's Double 11 Shopping Festival GMV of 1115.4 billion RMB (PRNewsfoto/Syntun Ltd.) Related Documents View PDF

Pour la neuvième année, Syntun surveille et publie les données de vente de Double 11 en tant que plateforme tierce afin d'apporter une perspective plus impartiale et objective au public. Selon Syntun, au cours de l'année 2022 le « Double 11 » chinois (du 31 octobre à 20 h 00 au 11 novembre à 23 h 59), la GMV des principales plateformes de commerce électronique (comprenant uniquement les plateformes de commerce électronique traditionnelles et les plateformes de commerce électronique de livestreaming) était de 1 115,4 milliards de yuans. La GMV des plateformes de commerce électronique traditionnelles était de 934 milliards de yuans, la plateforme Tmall occupant la première place. Les plateformes de livestreaming e-commerce se sont brillamment comportées, avec une GMV de 181 milliards de yuans, pour une augmentation totale de 146,1 %. La GMV de la nouvelle plateforme de vente au détail et celle des plateformes d'achat de groupes communautaires étaient de 21,8 milliards et de 13,5 milliards, respectivement. En termes de catégories de vente, l'électroménager est resté l'une des catégories les plus populaires avec une GMV de 156,6 milliards de yuans.

Pour plus de détails sur le « Double 11 », veuillez cliquer sur le lien ci-après : (PDF).

En tant que fournisseur professionnel de services de données numériques pour le commerce de détail, Syntun a développé une variété de produits en accord avec les besoins du secteur du commerce de détail, qui peuvent résoudre les problèmes rencontrés dans le processus de production, d'exploitation, de marketing et de gestion, et aider les marques à prendre des décisions précises.

CONTACT :

FB : Syntun China

TW : @Syntunchina

Équipe de marketing de Syntun

Tél. : +86-10-5287-4212

E-mail : [email protected]

Liens connexes : www.syntun.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1945484/Syntun_Double_11_Shopping_Festival.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1945485/Syntun_Release_China_s_Double_11_Shopping_Festival_GMV_of_1115_4_billion_RMB.pdf?p=original

SOURCE Syntun Ltd.