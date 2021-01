La VDAS lance le concours VinFast Global Showroom Design Competition, avec des prix totalisant une valeur supérieure à 60 000 dollars américains

La VDAS, dont la mission première consiste à relier la communauté de designers enthousiastes et talentueux et de promouvoir le développement général de l'industrie de l'architecture et de la conception, a organisé le VFDC 2021 en s'inspirant profondément de VinFast, la seule marque automobile du Vietnam, qui a inspiré des millions de personnes à travers le monde grâce à son image d'un Vietnam moderne, dynamique, créatif, intellectuel et intelligent.

Actuellement, VinFast, la filiale de Vingroup, un groupe asiatique de premier plan, est leader du secteur automobile dans tous les segments du marché intérieur avec des modèles phares comme la VinFast Lux SA2.0, la VinFast Lux A2.0 et la VinFast Fadil. En outre, l'entreprise a mené des recherches pour mettre au point les trois premiers modèles de véhicules électriques autonomes intelligents de niveau 3-4 avec 30 caractéristiques intelligentes exceptionnelles, confirmant ainsi son ambition de devenir une entreprise mondiale de mobilité électrique intelligente. Ce jalon a attiré l'attention de beaucoup de médias à l'échelle internationale.

Le VFDC 2021, organisé par la VDAS, recherche et sélectionne des idées exceptionnelles de conception de salles d'exposition qui peuvent représenter la vision et les valeurs fondamentales de VinFast, ainsi que les valeurs et les identités culturelles des marchés cibles. Cet événement marque une étape importante pour VinFast en ce qui concerne la stratégie mondiale de l'entreprise aux États-Unis, en Europe, en Australie et dans les marchés de l'Asie-Pacifique.

En lançant un concours de conception à l'échelle mondiale sous les auspices de VinFast, la VDAS a immédiatement reçu le soutien de grandes organisations prestigieuses de conception et d'architecture d'intérieur, comme l'Asia Pacific Design Center (APDC) et Competitions Archi. En plus de ce soutien actif, le VFDC 2021 a également accueilli des partenaires médiatiques réputés comme ArchDaily, Young Architects Competitions et PR Newswire.

Le VFDC 2021 réunit également un jury distingué composé de professeurs de renom, d'experts en conception de prestigieuses associations d'architectes et de conception du monde entier, et de hauts dirigeants de VinFast.

Vous avez jusqu'au 25 février 2021 pour soumettre votre idée. Les travaux devront comporter une conception 3D portant sur 3 éléments principaux :

Un espace architectural extérieur avec une surface de 30 m x 20 m

Un espace architectural d'une salle d'exposition de voitures standard d'une superficie minimale de 10 m x 7 m

Un espace architectural d'une zone de création avec une surface minimale de 10 m x 7 m.

Les idées de conception les plus originales et les plus impressionnantes seront projetées à Times Square, à New York (États-Unis) en avril 2021. La structure des prix est la suivante :

Un premier prix d'une valeur de 40 000 dollars américains

Trois deuxièmes prix d'une valeur de 3 000 dollars américains chacun

Cinq troisièmes prix d'une valeur de 1 000 dollars américains chacun

41 prix de consolation d'une valeur de 200 dollars américains chacun

Les lauréats recevront également des certificats des organisateurs du concours et auront l'occasion de coopérer avec VinFast à l'avenir.

Le VFDC 2021 est certainement l'un des concours d'architecture les plus attrayants en termes d'échelle, de prestige et de valeur des prix pour les designers. Avec son parcours inspirant, VinFast a mis en valeur la vision globale de l'entreprise tout en honorant la diversité des parcours et des styles de designers du monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site vinfastcompetition.com.

À propos de VDAS

La Vietnam Design Association (VDAS) de Hô Chi Minh-Ville est l'une des principales organisations vietnamiennes en conception et en architecture créatives.

