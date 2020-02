La Venta Anual de Lenovo 2020 comienza el 9 de marzo (presentación preliminar: 2-8 de marzo)

RESEARCH TRIANGLE PARK, Carolina del Norte, 27 de febrero de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La muy esperada Venta Anual de Lenovo se realiza este año del 9 al 22 de marzo y ofrece a los clientes de Estados Unidos y Canadá excelentes precios en algunas de las mejores tecnologías y computadoras de negocios, hogareñas y para juegos de la actualidad. Ya sea que usted busque una de las grandes rebajas diarias o una oferta temprana durante la Semana Preliminar (Sneak Peek Week), que se celebrará del 2 al 8 de marzo, la Venta Anual de Lenovo es el momento ideal para encontrar tecnología de primera clase a precios mínimos.

Estas son solo algunas de las ofertas que Lenovo presentará durante las dos semanas de su Venta Anual 2020:

Computadoras para juegos Legion desde US$ 939.99 ($ 1,279.99 en Canadá)

40% de descuento en todas las laptops ThinkPad series X, T y P, y en computadoras de escritorio y torres ThinkCentre

Una laptop IdeaPad L340 con pantalla táctil de 15 pulgadas por solo US$ 399.99 ($ 539.99)

Hasta 43% de descuento en tabletas versátiles fáciles de usar para el trabajo o el hogar

El Lenovo Smart Clock superinteligente a solo US$ 39.99 ($ 49.99)

"Solo se presenta una vez al año, así que no se pierda la Venta Anual de Lenovo", dice Carlo Savino, director ejecutivo de comercio electrónico de América del Norte de Lenovo. "Estaremos anunciando grandes precios de descuento en todas las categorías tecnológicas más populares, desde un 40% de descuento en laptops de negocios ThinkPad hasta computadoras para juegos Legion desde tan solo US$ 939.99 ($ 1,279.99)".

Venta Anual de Lenovo 2020 (9-22 de marzo)

La Venta Anual de Lenovo 2020 incluye dos semanas de ahorros del 40% en todas las laptops ThinkPad X, T y P, computadoras de escritorio y torres ThinkCentre, y una amplia selección de ThinkBooks ultraportátiles. También incluye estas ofertas en momentos específicos:*

Semana Preliminar (2-8 de marzo)

Obtenga acceso temprano a algunas de las mejores rebajas de la venta:

Computadoras para juegos Legion desde US$ 939.99 ($ 1,279.99 en Canadá)



Laptops Yoga 2-en-1 desde solo US$ 699.99 ($ 949.99)



Laptop IdeaPad L340 con pantalla táctil por solo US $399.99 ($ 539.99)

Semana 1 (9-15 de marzo)

Además de la oferta "40% off Think", la primera semana de la Venta Anual presenta un 28% de descuento en todas las laptops Yoga 2-en-1 y laptops IdeaPad a partir de tan solo US$ 289.99 ($ 389.99 en Canadá). También habrá grandes rebajas lunes-jueves y viernes-domingo con increíbles ofertas, tales como las siguientes:

Laptop ThinkPad X1 Carbon desde solo US$ 1,499 ($ 1,999 en Canadá)



Computadoras para juegos Legion desde US$ 939.99 ($ 1,279.99 en Canadá)



Laptop ThinkPad T480 a solo US$ 829.00 ($ 1,119.00)



Laptop IdeaPad L340 con pantalla táctil desde solo US$ 399.99 ($ 539.99)

Semana 2 (16-22 de marzo)

Mientras continúa la oferta "40% off Think", la segunda semana de la venta agrega aún más grandes rebajas lunes-jueves y viernes-domingo, con ofertas como estas:

Chromebooks desde US$ 179.99 ($ 239.99 en Canadá) y hasta 43% de descuento en tabletas



Laptops ThinkPad selectas con descuentos de hasta 74%



Hasta 27% de descuento en 2-en-1 (incluso el modelo Yoga de US$ 699.99 ($ 949.99) (20%) antes mencionado)



Monitores para juegos desde solo US$ 132.99 ($ 179.54)

*Ofertas válidas hasta que se acaben las existencias.

¿Listo para comprar? En los Estados Unidos, visite https://www.lenovo.com/us/en/d/deals/doorbusters/. En Canadá, visite https://www.lenovo.com/ca/en/d/deals/doorbusters/.

Además, no olvide que los clientes de Estados Unidos pueden usar sus MyLenovo Rewards en todas sus compras en lenovo.com --incluso en estas grandes ofertas de la Venta Anual-- y obtener acceso a la venta "40% off Think" durante la Semana Preliminar. Para inscribirse y empezar a ganar recompensas en todas sus compras, visite https://www.lenovo.com/us/en/rewards/.

