La victoire exceptionnelle de Tadej Pogačar au Tour de France renforce la reconnaissance de la Slovénie en tant que pays de sportifs de haut niveau et destination de choix pour une variété d'expériences actives

LJUBLJANA, Slovénie, 21 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Les athlètes de haut niveau et les ambassadeurs du tourisme slovène, notamment les as du cyclisme Tadej Pogačar et Primož Roglič, apportent une contribution essentielle à l'accroissement de l'attention du monde - notamment des médias, des fans de sport et du consommateur - et au renforcement de la réputation de la Slovénie en tant que destination pour des expériences actives exceptionnelles dans la nature et en plein air. Pour célébrer cette dernière occasion, l'Office du tourisme slovène (STB) a publié une nouvelle vidéo promotionnelle mettant en vedette Pogačar et Roglič.

La deuxième victoire consécutive de Tadej Pogačar au classement général, les deux victoires d'étape de Matej Mohorič et la lutte acharnée de Primož Roglič au Tour de France de cette année ont contribué à l'extraordinaire croissance de la reconnaissance de la Slovénie en tant que superpuissance du cyclisme dans le monde. Le STB, qui renforce la reconnaissance de la Slovénie en tant que pays de sportifs de haut niveau, destination de vacances actives et hôte de grands événements sportifs, a également mené cette année une vaste campagne de communication et un certain nombre d'activités promotionnelles.

Le STB a lancé une série de vidéos, dont celles de Tadej Pogačar et Primož Roglič du Tour de France. Dans la vidéo, Primož et Tadej s'affrontent pour découvrir leurs connaissances du pays et inciter les téléspectateurs à tester eux aussi leurs connaissances.

Sur le site officiel Slovenia.info, un pôle dédié au cyclisme est désormais en ligne, intitulé Pourquoi la Slovénie est-elle synonyme de Tour de France ?. En plus des récits de Primož Roglič et Tadej Pogačar, un certain nombre d'autres contenus sur le cyclisme ont été ajoutés, tels que Dix raisons pour une aventure à vélo en Slovénie.

Les liens suivants vous mènent à certains des derniers contenus du STB, qui mettent en évidence la diversité de l'offre touristique pour les amateurs de cyclisme en Slovénie : Les plus belles pistes cyclables, Juliana Bike – une expérience de cyclotourisme dans les Alpes juliennes, Bike Slovenia Green - votre choix durable pour explorer la Slovénie à vélo, Faites le tour de la Slovénie à vélo électrique, Découvrez le côté cycliste de la Slovénie, Mon exploraion des villes slovènes à vélo, Faites le tour de la Slovénie à vélo ou à pied, Découvrez la beauté de la Slovénie à pied ou à vélo, Faites le tour de la Slovénie à vélo et en kayak, Faites le tour des vignobles à vélo.

