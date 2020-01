Avec son riche patrimoine culturel et sa scène d'arts du spectacle dynamique, l'Allemagne est une terre de musique. Des millions de personnes chantent dans des chorales ou jouent d'un instrument ; des centaines de théâtres, d'orchestres, d'ensembles et de groupes proposent une offre d'une grande densité. La nouvelle publication de 620 pages du Centre allemand d'information sur la musique (MIZ) contient des informations et des données de fond sur la culture musicale en Allemagne. « La vie musicale en Allemagne » comprend 22 articles écrits par des auteurs reconnus des milieux universitaire, de la politique culturelle et de la pratique musicale. Les thèmes abordés vont de l'éducation et de la formation musicale à l'économie de la musique, en passant par la production musicale amateur et professionnelle.

Les lecteurs intéressés y découvriront les conditions de travail des salles de concert, des théâtres et des musées, le rôle de la musique dans la radiodiffusion, l'évolution des exigences en matière de formation professionnelle pour les professions musicales, les contraintes financières auxquelles sont soumis les ensembles indépendants et l'évolution des différents secteurs de l'économie musicale. Plus de 50 statistiques et cartes, sans compter de nombreux codes QR avec des liens vers d'autres sources, donnent une vision approfondie des différents sujets. Les articles sont abondamment illustrés et donnent ainsi une impression visuelle de la diversité de l'infrastructure musico-culturelle en Allemagne.

Avec sa publication « La vie musicale en Allemagne », le Centre allemand d'information sur la musique, une institution du Conseil allemand de la musique (Deutscher Musikrat), présente ainsi un ouvrage complet en langue anglaise qui donne un aperçu des données et des faits concernant « la vie musicale » en Allemagne à l'intention des lecteurs internationaux.

Il peut être commandé en ligne sur www.miz.org. pour 10 € de frais de port et de traitement (en Allemagne), 14,50 € (dans l'UE) et 20 € (en dehors de l'UE).

La publication « La vie musicale en Allemagne » est financée par le délégué du gouvernement fédéral à la culture et aux médias (BKM). La traduction a été rendue possible par la maison d'édition musicale Hal Leonard Europe GmbH.

Le Centre d'information sur la musique allemande a compilé à votre intention certaines données sur la vie musicale en Allemagne extraites de ce livre. Une fiche d'information est disponible en ligne : http://www.miz.org/download/Musical-life-in-Germany_facts-figures_EN.pdf.

À propos du Centre allemand d'information sur la musique

Le Centre allemand d'information sur la musique (Deutsches Musikinformationszentrum, MIZ) est un point de contact et un centre d'expertise pour toute personne à la recherche d'informations et de données sur la vie musicale. Le portail en ligne du MIZ (www.miz.org) est la principale plateforme d'information sur la vie musicale et fournit des détails sur les institutions, les structures et les développements dans des domaines clés tels que l'éducation et la formation musicales, la production musicale amateur et professionnelle, l'industrie de l'événementiel, les médias et l'industrie musicale.

À propos du Conseil allemand de la musique

Le Conseil allemand de la musique (Deutscher Musikrat, DMR) est l'organisation faîtière de la vie musicale en Allemagne. Il représente les intérêts d'environ 14 millions de musiciens et bénéficie du patronage du Président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier. L'organisation se compose de l'association berlinoise Deutscher Musikrat e.V. et de la société de projets à but non lucratif Deutscher Musikrat gemeinnützige Projektgesellschaft mbH, basée à Bonn, qui parraine les projets ou ensembles suivants : les Concerts des Jeunes Artistes nationaux, l´Orchestre national de Jazz des Jeunes, l´Orchestre national des Jeunes, le Concours national de choral, le Concours national de musique, le Concours national d´orchestre, le Centre allemand d'information sur la musique, le Forum des chefs d'orchestre, des projets de parrainage pour la musique contemporaine, le concours « Jugend jazzt », le concours « Jugend musiziert » et enfin PopCamp.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1062016/Musical_Life_in_Germany_Book.jpg

Contact presse :

Stephan Schulmeistrat, directeur du Centre allemand d'information sur la musique

Dr Christiane Schwerdtfeger, associée de recherche

Deutscher Musikrat gGmbH * Weberstr. 59 * 53113 Bonn, Allemagne

Tél. : +49 228 / 2091-180 * Fax : +49 228 / 2091-280 * E-mail : info@miz.org * www.miz.org

Related Links

http://miz.org



SOURCE German Music Council; German Music Information Centre