La ville chinoise de Huai'an sert des aliments du monde entier à l'occasion du salon international de l'alimentation

HUAI'AN, Chine, 9 mai 2019 /PRNewswire/ -- Le salon chinois (Huai'an) international de l'alimentation (Food Expo) a démarré jeudi à Huai'an, dans la province du Jiangsu, en Chine orientale. Entre les activités qu'il propose, figurent un sommet de haut niveau, des activités de couplage de la production et des ventes, ainsi que des évènements de promotion des marques et des dégustations de produits. Le salon se tiendra pendant quatre jours dans la « ville du canal ».

Également connue comme « ville gastronomique », Huai'an a invité 456 entreprises nationales et étrangères au salon pour leur permettre d'exposer des dizaines de milliers de variétés d'aliments provenant du monde entier, offrant ainsi aux participants un festin décliné en « saveurs du Jiangsu », « caractéristiques chinoises » et « style international ».

Placé sous le thème « Live a Fashionable Life With High Quality Food » (Vivre une vie chic avec une alimentation de très bonne qualité), le salon attire également près de 10 000 acheteurs nationaux et étrangers qui viennent pour faire des affaires.

Le salon de Huai'an a d'ores et déjà facilité 32 projets de collaboration avant même sa cérémonie d'ouverture, qui représentent au total des investissements de 15,634 milliards de yuans.

Lors de la cérémonie d'ouverture du salon, Yao Xiaodong, secrétaire du comité municipal du parti de Huai'an, a souligné que Huai'an a toujours cultivé le secteur alimentaire pour en faire l'un de ses avantages, contribuant à la renommée mondiale de produits de qualité comme le homard de Xuyi, le crabe du lac Hongze et le riz de Huai'an pour faire de « A Bite » (Une bouchée) et de « Huai Taste » (saveurs de Huai) une marque influente.

Huai'an, une ville où l'alimentation occupe une grande place et dont la valeur de production de l'industrie alimentaire dépasse les 100 milliards de yuans, n'a cessé de mettre en avant la « culture du canal » et la « cuisine de Huaiyang » (l'une des quatre cuisines chinoises traditionnelles) grâce aux ressources de ses canaux, ses rivières et ses lacs.

Il faut souligner que Huai'an est désormais candidate pour faire partie du Réseau des villes créatives de l'UNESCO en qualité de « ville gastronomique » dans le but de mieux contribuer au développement durable et de qualité de l'industrie alimentaire mondiale.

SOURCE China (Huai'an) International Food Expo