La ville chinoise de Yiwu fait ses débuts sur Times Square à New York, illustrant son ouverture sur le monde

HANGZHOU, Chine, 27 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Le spot publicitaire « Miracles in China, Commerce in Yiwu », récemment diffusé sur Times Square à New York, présente la ville chinoise de Yiwu au « carrefour du monde ».

Parallèlement à la réforme et à l'ouverture du pays, la ville-district située au centre de la province du Zhejiang, en Chine orientale, a saisi toutes les opportunités de développer sans relâche son économie et de faire preuve d'innovation en la matière.

En 2017, le marché des petits biens de consommation courante de Yiwu s'est classé à la première place sur le marché professionnel national, et ce, pour la 26e année consécutive. Ce marché couvrait une surface de plus de 6,4 millions de mètres carrés et comptait quelque 75 000 magasins et plus de 1,8 million de produits vendus à 210 pays et régions du globe.

Même lorsque le commerce électronique, alors considéré comme une source de crise pour les marchés physiques, est apparu, Yiwu a réussi à renverser la situation en déployant les transactions électroniques comme le moteur d'un nouveau cycle de transformation.

La ville a lancé un programme de formation de 300 000 talents du commerce électronique en deux ans. Elle a créé un fonds d'orientation du secteur du commerce électronique, monté des parcs de commerce électronique et travaillé à la création de plateformes de commerce électronique susceptibles de connecter des plateformes tierces telles qu'Alibaba, Amazon et eBay.

En 2017, les transactions de commerce électronique de Yiwu se sont chiffrées à 222 milliards de yuans, ce qui suppose une hausse de 25,3 %. Sur ce montant, le commerce électronique transfrontalier a représenté 22,1 milliards de yuans, soit une hausse de 38,2 %.

Yiwu est également louée pour sa participation active à la construction du programme « Une ceinture, une route » ces dernières années. À ce jour, neuf lignes ferroviaires dédiées au fret ont été lancées de Yiwu vers l'Asie centrale, Londres et l'Espagne. Cette initiative a une incidence sur 34 pays et régions et concerne environ 2 000 types de biens de consommation et d'outils fabriqués en Chine.

En 2017, fait notable, une liaison ferroviaire entre Yiwu et Madrid a transporté les exportations chinoises vers 35 pays. La ligne Yiwu-Xinjiang-Europe, d'une longueur de 13 052 kilomètres, est la plus longue ligne ferroviaire du monde.

Yiwu est désormais la porte d'entrée mondiale pour le commerce des biens de consommation avec la Chine, et elle est parvenue à équilibrer sa balance commerciale pour se positionner à la fois comme un vendeur et un acheteur international.

Pendant les neuf premiers mois de 2018, Yiwu a importé 1 854 types de biens en provenance de 121 pays et régions du globe, soit une hausse de 35,23 % par rapport à l'année précédente.

SOURCE The People's Government of Yiwu Municipality