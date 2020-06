La ville de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, dévoile des espaces d'innovation scientifique et technologique visant à renforcer la nouvelle économie

Intitulé 2020 Chengdu New Economy Double Thousand Project—Special Conference for High Quality Science & Technology Innovation Spaces (Projet Deux mille de la nouvelle économie de Chengdu - Conférence spéciale sur les espaces d'innovation scientifique et technologique de grande qualité), l'évènement aura lieu à Tianfu Vanke Cloud City. Axée sur les technologies de pointe et les « espaces qui construisent des rêves », la conférence présentera au monde 100 nouveaux lieux et 100 nouveaux produits dans le secteur de la nouvelle économie.

L'innovation scientifique et technologique est inhérente au développement haut de gamme d'une ville. Au début de cette année, la Commission centrale chinoise des affaires économiques et financières a décidé de promouvoir la construction du cercle économique de Chengdu-Chongqing et d'encourager un pôle de croissance destiné au développement de grande qualité en Chine occidentale. C'est la construction de la zone économique « 3f ».

Les cinq prochaines années constituent la phase de démarrage du cercle économique, ainsi qu'une période essentielle pour que Chengdu puisse favoriser la compétitivité internationale et l'hégémonie régionale. La mise à disposition de moyens technologiques devrait donner plus d'élan au développement de la nouvelle économie à Chengdu.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1195042/Chengdu_Tianfu.jpg

SOURCE National Business Daily