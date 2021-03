La Visual Industry Promotion Organization ajoute une nouvelle fonctionnalité à la « Japan Creator Bank », donnant accès à des propositions inédites de scénaristes actifs dans le domaine du divertissement

TOKYO, 31 mars 2021 /PRNewswire/ -- La Visual Industry Promotion Organization (VIPO) a ajouté une nouvelle fonctionnalité à la Japan Creator Bank, un site Web permettant de trouver des créateurs japonais dans plusieurs langues, afin de rendre accessibles des propositions de scénarios inédits de scénaristes japonais.

URL : https://japancreatorbank.com/en/proposal/

Image 1 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104307/202103162341/_prw_PI1fl_I8RSSz0f.png

Les propositions de scénarios, qui recouvrent une grande variété de catégories, notamment l'action, l'aventure, la comédie, la comédie romantique et le suspense, sont disponibles en japonais et en anglais pour projection au Japon et à l'étranger. Misant sur la collaboration de la Writers Guild of Japan et de la Television and Radio Writers' Association of Japan, la VIPO a recueilli plus de 50 propositions de scénaristes japonais qui créent des œuvres dramatiques et des films.

Image 2 : https://Kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M104307/202103162341/_prw_PI2fl_Kbb0c2t6.png

La VIPO augmentera régulièrement le nombre de scénarios disponibles sur le site et prévoit également d'ajouter des propositions provenant d'autres types de professionnels, comme des réalisateurs et des producteurs. N'hésitez pas à utiliser cette nouvelle fonctionnalité qui vous fera gagner en efficacité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur

https://japancreatorbank.com/en/proposal/

- Aperçu de la Japan Creator Bank

La Japan Creator Bank est un site Web qui permet à ses utilisateurs de trouver les principaux créateurs du pays œuvrant dans l'industrie japonaise du divertissement. Les utilisateurs peuvent faire des propositions de travail aux créateurs inscrits dans les six catégories suivantes : acteurs, doubleurs, scénaristes, réalisateurs, producteurs et compositeurs.

Le site est géré par la Visual Industry Promotion Organization (VIPO). La VIPO a été créée en tant qu'entreprise sans but lucratif pour soutenir la croissance de l'industrie japonaise du divertissement et de la création de contenu. Elle a appuyé par le passé des projets réunissant des créateurs japonais et des partenaires étrangers.

Japan Creator Bank : https://japancreatorbank.com/.

