La vodka GREY GOOSE® invite les gens à s'offrir des moments privilégiés pour le lancement de Live Victoriously

« Au fond, Live Victoriously met en avant le fait que vous aussi vous vivez des moments privilégiés et que chacun d'entre eux, grands ou non, mérite d'être gravé dans votre mémoire pour l'éternité. Il est ironique de constater que le consommateur d'aujourd'hui attache plus d'importance que jamais à la qualité des produits et à la transparence des marques, mais que son comportement d'achat suggère une volonté de compromis entre les deux. », a déclaré Lee Applbaum, directeur du marketing mondial de GREY GOOSE, « Les normes ont été nivelées par le bas par la compression des prix et un marketing astucieux, mais souvent trompeur, et on se contente souvent de l'idée qu'une marque en "fait assez". GREY GOOSE est un produit de luxe. Ce positionnement sur le marché a parfois nui à sa capacité de communiquer pleinement avec les consommateurs dans la mesure où ces derniers ont tendance à réserver GREY GOOSE pour des occasions très spéciales. Live Victoriously a pour objectif d'inverser cette tendance en les incitant à traiter chaque moment de leur vie comme une occasion spéciale et à saisir l'opportunité de graver ces souvenirs dans leur mémoire. »

La nouvelle plate-forme de marque mondiale s'appuiera globalement sur une série de ressources créatives intégrées, conçues pour créer un lien émotionnel avec les consommateurs de manière à rendre GRAY GOOSE plus accessible, plus réaliste et plus adéquate, y compris pour les moments les plus éphémères qui, eux aussi, ont le potentiel de devenir des souvenirs inoubliables. Les spots télévisés Live Victoriously renforcent ce lien émotionnel en présentant un personnage principal ou un groupe de personnages vivant intensément et en toute assurance des moments inattendus de célébration. Les spots de 15 et 30 secondes, réalisés par Fredrik Bond, dont les slogans tels que notamment « Live like you're the special occasion » (vivez comme si vous étiez une occasion spéciale), « Live like every day is your birthday » (vivez comme si c'était votre anniversaire) et « Live like your phone doesn't exist » (vivez comme si votre téléphone n'existait pas) visent à encourager les spectateurs, seront diffusés jusqu'en juin sur des réseaux de divertissement par câble, lors d'émissions des grande écoute et sur des chaînes de sport. La campagne sera également affichée sur des panneaux publicitaires iconiques au sein de grands marchés tels que New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Washington, Las Vegas et Atlanta, et publiée dans des médias imprimés nationaux tels qu'Esquire et Rolling Stone ou encore Food & Wine Magazine.

GREY GOOSE relance également son écosystème numérique et social au plan international en transformant www.GreyGoose.com en un site web immersif et interactif, enrichi de contenu personnalisé. En outre, le lancement de la plate-forme Live Victoriously sera soutenu par des partenariats médias exclusifs avec des agrégateurs de contenu de premier plan tels que Hulu, Spotify, The Skimm et HypeBeast.

MullenLowe U.S. a récemment rejoint le mouvement en tant que nouvelle agence de création attitrée et a mené à bien le lancement de la plate-forme Live Victoriously. Outre MullenLowe, GREY GOOSE a nommé Publicis Sapient pour sa stratégie sociale et numérique globale dans le but de stimuler la transformation numérique de l'entreprise. Ces deux partenariats ont consolidé l'engagement de Lee Applbaum consistant à repenser et repositionner de manière globale l'identité de la marque GREY GOOSE.

Pour célébrer le lancement de la plate-forme Live Victoriously, GREY GOOSE a organisé des happy hours à New York et à Londres hier soir et régalé les foules des after works avec des performances de certains des comédiens les plus aimés au monde. Entre autres comédiens de talent, Jamie Foxx, Aidy Bryant et Colin Jost à New York et Jack Whitehall à Londres ont joué les bar(wo)mens de service pour la soirée, servi des cocktails et fait du stand-up improvisé en s'inspirant du message central de la nouvelle plate-forme : « Live Victoriously » (vivre une vie de vainqueur), c'est partir du principe que vous méritez tout ce qu'il y a de mieux et que les meilleures occasions de se faire plaisir sont parfois sous votre nez, même un mardi à 18 heures. Tout au long de l'année, GREY GOOSE continuera à rassembler des acteurs culturels de différents domaines afin de pimenter le quotidien et d'inspirer les gens à « vivre une vie de vainqueur ».

En tant que leader de la catégorie des vodkas très haut de gamme, GREY GOOSE est déjà synonyme de qualité exceptionnelle et a en grande partie révolutionné cette catégorie lors de son lancement il y a 22 ans. L'inauguration de la plate-forme Live Victoriously vient quant à elle rappeler que la qualité de vie ne doit pas être exclusivement réservée aux meilleurs moments. GREY GOOSE est là pour célébrer chaque instant ayant le potentiel de devenir un souvenir inoubliable.

À propos de la vodka GREY GOOSE

GREY GOOSE® est produite sans compromis à partir d'ingrédients de la plus haute qualité et selon un processus transparent à 100 %, du champ à la bouteille. Chaque étape de la création de GREY GOOSE® a pour objectif l'obtention d'une vodka d'une qualité inégalée. Chaque bouteille de GREY GOOSE est distillée et mise en bouteille en France, selon une recette et un processus inchangés depuis sa création, en utilisant seulement deux ingrédients : du blé de Picardie d'origine unique et de l'eau de source issue de notre puits de roche calcaire naturel à Gensac-la-Pallue. Un processus de distillation unique fait ressortir la véritable essence de ces ingrédients.

L'expertise de son maître de chai, François Thibault, confère à la GREY GOOSE une finesse et un goût exceptionnels. La gamme de produits GREY GOOSE est composée de la vodka GREY GOOSE® et des vodkas aromatisées GREY GOOSE® La Poire, GREY GOOSE® L'Orange et GREY GOOSE® Le Citron.

www.greygoose.com

La marque de vodka GREY GOOSE fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, une société basée à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited fait référence aux sociétés du groupe Bacardi, qui comprennent Bacardi International Limited.

À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

